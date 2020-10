Prošao je Rafa Nadal u polufinale Rolan Garosa, odigrao je još jedan meč bez izgubljenog seta, ali nije bio baš veseo kada je izašao pred novinare.

Mladi lav Janik Siner je odigrao dva sjajna seta protiv Nadala, moglo bi se reći da je bio i bolji igrač, ali mu je trunka iskustva nedostajala da Španca, koji je bio već na kolenima, do kraja obori i otvori sebi put do polufinala.

Nakon pobede Nadal je bio nezadovoljan. Ponovo je pričao o uslovima za igru u Parizu.

„Naravno da nije sjajno kada završite meč u 1.30 ujutru, ali najveći je problem vreme. Previše je hladno za tenis, zar ne? Znam da fudbaleri igraju u ovakvim uslovima, ali to je drugačije, oni su sve vreme u pokretu, dok mi često stajemo, stojimo. Mislim da je opasno da se igra u ovim uslovima“, rekao je Nadal.

Njegov rival u polufinalu biće Dijego Švarcman. Argentinac je na mastersu u Rimu napravio iznenađenje kada je u četvrtfinalu eliminisao Nadala. Sada im se ponovo putevi ukrštaju, samo će sad biti još veći ulog u pitanju – finale Rolan Garosa.

„Kada izgubite od nekog, to je zato što je on dobro igrao. Švarcman je odigrao neverovatan meč ovde protiv jednog od najboljih tenisera sveta na ovoj podlozi (Tima). Biće pun samopouzdanja, igrao je finale Rima, sada je ovde došao do polufinala... Trudiću se da igram svoju igru, da budem drugačiji nego u Rimu. Nadam se da ću biti spreman da odigram najbolje što mogu“, poručio je Rafael Nadal.

Drugi polufinalisti biće pobednici mečeva Đoković – Karenjo Busta i Rubljev – Cicipas.