Seriju dramatičnih mečeva na Australijan openu sa tužnim ishodom po njega Rafael Nadal je nastavio porazom od Stefanosa Cicipasa u ovosezonskom četvrtfinalu posle više od četiri sata i velikog preokreta Grka. Španac ipak nije bio preterano tužan na konferenciji za medije. Čak je u nekoliko navrata stigao da se našali na svoj račun.

"Nisam srećan, ali šta da se radi. Sledeći put ću se potruditi da odigram bolje. Greške u taj-brejku su bile presudne. Igrao sam dobro u prva dva seta, ali posle je Cicipas bio na visokom nivou, posebno u četvrtom i petom setu, kada je napravio vrlo malo grešaka. Igrao je bolje od mene u važnim trenucima. I dalje sam zadržao pozitivan stav, ali mi je fizički nedostajalo malo, dodatna varnica. Promašio sam jedan lak udarac, forhend i još jedan u tom brejk-brejku...", servirao je Nadal pred javnost razloge zbog kojih je izgubio.

Vraća se kući bez 21. grend slem titule...

"Nije ispalo onako kako sam očekivao, ali (iz Australije) odlazim mnogo zdraviji, što je za mene mentalno vrlo pozitivno. Da vidimo šta će se sada dogoditi. Idem kući da vidim šta moram da uradim u ovoj teškoj situaciji u kojoj živimo i pripremim se na najbolji način za nastavak sezone."

Bez obzira što je lako došao do meča sa Cicipasom, pobeđujući prethodna četiri rivala sa 3:0 u setovima, mnogi su sumnjali da se Nadal pojavio na Australijan openu nedovoljno fizički spreman zbog problema sa leđima koji su ga mučili neposredno pre turnira.

"Verovatno mi je trebalo malo više vremena, jer 20 dana (pre turnira) nisam mogao da treniram na način na koji sam navikao, a i nisam mogao da igram na ATP kupu. Možda bi te stvari malo pomogle da budem fizički bolji, jer što više mečeva igrate i trenirate protiv dobrih igrača, uvećavaju se šanse da budete bolji. Ali ne žalim se mnogo. Mislim da je fizički bio vrlo dobar dan. Nije bio baš fantastičan, ali nije bio ni loš. Mogao sam da se borim do kraja, i to je to."

Smatra da je poraz stigao pre petog seta...

"Da sam pobedio u taj-brejku, odavno bismo bili u hotelu. Pogrešio sam u nekoliko taktičkih stvari, koje moram da analiziram, ali nije bilo lako ni na brzoj podlozi, niti sa protivnikom koji je dobro servirao, brzo i snažno udarao loptu. Prva dva seta su bila lakša, jer ih je on odigrao lošije. Ponekad se žrtva i patnja isplate, a ponekad ne. Morate to da prihvatite, život ide dalje, nema drame."

Neposredno pre kraja konferencije za medije, Nadal je zbog grča ustao.

"Pitali su me da li sam se dobro pripemio i evo dokaza da i nisam baš", nasmejao se Španac i napustio salu za konferencije.