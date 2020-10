U Parizu se nastavlja poslednji grend slem u ovoj koronom uzdrmanoj sportskoj godini. Nakon što je Novak Đoković obezbedio plasman u četvrtfinale, to jest odigrano je četvrto kolo gornjeg dela žreba, na redu je donji.

RASPORED MEČEVA

A tamo se ide korak napred, to jest na redu su borbe za polufinale i dva potencijalno veoma intersantna meča na u muškom singlu. Treći susert dana na Filip Šatrijeu, koji će i danas po svemu sudeći morati da zatvara krov zbog očekivanih padavina, igraju Dominik Tim i Dijego Švarcman. Biće to njihovo već deveto odmeravanje, a trenutno vodi Austrijanac sa 6-2. Naravno, on je i favorit, mada ne treba očekvati lagan meč, što se retko i dogodi kada je na terenu omaleni Argentinac.

Švarcman je u životnoj formi, na prethodnom turniru, rimskom mastersu dogurao je do finala preko Rafe Nadala gde ga je zaustavio Đoković. Paklen ritam koji nameće protivnicima ova velika radilica mogao bi danas biti presudan faktor pošto Tim fizički nije svež. Ne samo da je nedavno u Njujorku osvojio prvi grend slem u karijeri, nego je i pre dva dana jedva dobio tešku petosetnu bitku sa mladim domaćim igračem, Igom Gastonom. Austrijanac je trenutno u seriji od 11 pobeda, ovo mu je peto uzastopno Rolan Garos četvrtfinale, a cilj mu je da treću sezonu zaredom uđe u finale pariskog grend slema.

“Srećan sam što igram sa jednim od mojih najboljih prijatelja. Proteklih par nedelja su bile naporne i ne osećam se potpuno sveže”, priznao je uvek iskreni Domi Tim.

Švarcaman je jednom pobedio Tima na šljaci i to prošle godine u rodnom gradu nakon što je uspeo da neutrališe protivnikovu meč loptu, te dobro zna šta ga čeka ovog popodneva.

“Domi igraj sjajan tenis, ali s obzirom kako nastupam proteklih nedelja, posebno na šljaci, imam šannsu. Moraću da uradim sve savšeno pošto on igra najbolji tenis u životu” iskren je 172 cm visoki momak iz Buenos Ajresa.

Šlager dana u Gradu svetlosti je ipak meč Rafaela Nadala i Janika Sinera, žive legend belog sporta, čoveka koji juri rekordni 13. Kup musketara i 20. grend slem titulu, čime bi se izjednačio na vrhu večne liste sa Rodžerom Federerom, i tinejdžera koji pokazuje neverovatan kvalitet tenisa. Za razliku od nešto starijih kolega, kao što su Aleksander Zverev i Stefanos Cicipas, 19-godišnjak sa Alpa zaista već deluje kao ozbiljan potencijal. I imponuje brzim napretkom, ali pre svega zrelim igrama i razmišljanjem.

“Pakleno je teško igrati protiv Nadala na Rolan Garosu, u to nema sumnje. To što je on uradio ovde mislim da niko neće dostići. Ovde mu je samopouzdanje na najvišem nivou i jasno je da ću morati da odigram svoj najbolji tenis ne bih li imao šanse” kaže Italijan koji je na putu do četvrtfinala izgubio samo jedan set, a izbacio je između ostalih i Zvereva, istina bolesnog.

Nadal, nekako ispod radara krči put ka još jednoj tituli u Parizu. Loš nastup u Rimu, ali i malo odigranih mečeva pre Rolan Garosa nisu mu previše štetitli, ali očekuje veliki izazov u svom jubilarnom, 100. meču (samo dva poraza, od Robina Soderlinga i Đokovića) na ovom grend slemu.

“Janik je mlad i igrač koji brzo napreduje. Trenirali smo nekoiliko puta i jasno mi je da ima neverovatan potencijal, posebno su mu brze ruke tako da može da izvodi neverovatne udarce. Ovo nam je prvo zvanično odmeravanje i očekujem veliki izazov.” , zaključio je Španac.