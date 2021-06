N. ĐOKOVIĆ – S. CICIPAS, 15.00

(Tenis, Finale Rolan Garosa)

Favorit je, u to nema sumnje Novak Đoković, naročito nakon nadahnute predstave u polufinalu protiv aktulenog, ujedno i 13-strukog šampiona Rfaela Nadala. Cicipasu je ovo prvo grend slem finale, dok Novak ima već 18 grend slem titula.

ENGLESKA – HRVATSKA, 15.00

(Fudbal, EURO)

Stari rivali, jedan od klasika modernog evropskog fudbala i to baš u okviru kontinentalnog šampionata. Engleska, koja je u seriji od pet utakmica bez poraza od Hrvatske, je inače postigla najmanje po dva gola na poslednja četiri domaćinsta ovom rivalu.

AUSTRIJA – S. MAKEDONIJA, 18.00

(Fudbal, EURO)

Naši južni susedi stižu na Euro u odličnom raspoloženju pošto na poslednja četiri meča nisu doživeli poraz, a tu spada i šokantan trijumf nad Nemačkom od 2:1. Austrijanci su nesumnjivo kvalitetniji sastav, ali četu Gorana Pandeva ne treba lako otpisati.

HOLANDIJA – UKRAJINA, 21.00

(Fudbal, EURO)

Na od poslednjih 11 utakmica Holandije na kontinentalnim šampionatima i kvalifikacijama dato je tri i više pogodaka. Ukrajina je us eriji do pet poraza bez datog pogotka na evopskim prvenstvima.

BRAZIL – VENECUELA, 23.00

(Fudbal, Kopa Amerika)

Dva najzaluđenija kontineta za fudbalom, Evropa i Južna Amerika su u transu. Evropljani su prvi krenuli sa šampionatom, a sada im se pridružuju i Južnoamerikanci. Brazilci su jasni favoriti, pritom igraju i u svojoj prestonici.

KOLUMBIJA – EKVADOR, 02.00

(Fudbal, Kopa Amerika)

Ovo će biti 21. odmeravanje dve rivalske reprezentacije, ovaj put u okviru Kopa Amerike. Kolumbija je, očekivano u prednosti, barem što se istorije tiče pošto je do sada zabeležila 12 pobeda i samo četiri poraza od Ekvadora.

FALMENGO - AMERIKA MG, 21.00

(Fudbal, Brazil 1)

Flamengo je u brazilskom šampionatu kao domaćin izgubio samo četiri od poslednjih 38 susreta. Takođe je i u seriji od pet trijumfa nad ovim rivalom u svim takmičenjima.

DENVER – FINIKS, 02.00

(Košarka, NBA plej-of, četvrti meč)

Ni MVP nagrada Nikoli Jokiću nije pomogla Denveru da se razbudi, i to pred domaćim navijačima te sada gube u seriji 0:3. Finiks je u naletu, bliži je pobedi, ali naš as, ako mu se neko "pridruži" iz ekipe može da izgura barem do petog meča. Da ne bude klasično "čišćenje".

MILVOKI - BRUKLIN, 21.00

(Košarka, NBA plej-of, četvrti meč)

Janis i družina uspeli su da smanje zaostatak za Netsima koji sada vode sa 2-1. Igra se u Milvokiju, što daje značajnu prednost domaćem timu. Ipak, gangsteri iz Brulina, ako bude igrao Brada Harden, mogu da pobede bilo koga i bilo gde. Brejk im je na dohvat ruke.

REAL MADRID – BARSELONA, 18.30

(Košarka, ACB liga plej-of, finale, prvi meč)

Očekivani učesnici finala španskog košarkaškog prvesntva jedan naspram drugog. Ne zna se koji je tim bolji i očekuje se tradicionalno teško, napeto finale. Kreće se iz Madrida.