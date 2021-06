HRVATSKA – ŠPANIJA, 18.00

(Fudbal, Euro)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Veliki peh zadesio je reprezentaciju Hrvatske. Ostali su Vatreni bez ponajboljeg igrača za duel sa Španijom. Ivan Perišić je dobio pozitivan test na koronu. Moraće Hrvati da napadnu četvrtfinale bez lidera. Furija se mučila u prva dva meča grupne faze sa realizacijom, ali je u trećem spakovala pet komada Slovacima. Dve selekcije su se sastale na prethodnom Euru u grupnoj fazi, a Hrvatska je zahvaljujući trijumfu od 2:1 kao prva prošla grupu.

FRANCUSKA – ŠVAJCARSKA, 21.00

(Fudbal, Euro)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Prošla je Francuska prva kroz cilj u grupi smrti i završila u gornjem delu kostura, jačem na papiru. Galski petlovi su bili dominantni protiv Nemaca na startu, ali u naredna dva susreta grupne faze svetski šampion nije impresionirao. Švajcarska je kao treća iz svoje grupe otišla dalje, a izvadila ju je pobeda nad Turskom u poslednjem kolu. Na prošlom Euru su Galski petlovi i Sajdžije odigrali meč bez golova.

TOBOL – KAIRAT, 15.00

(Fudbal, Kazahstan 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Kairat je posle slabijeg otvaranja prvenstva uspeo da uhvati ritam i naniže pobede. Uključio se tim iz Almatija u borbu za titulu, a duel Tobola i Kairata derbi je 18. kola kazahstanskog prvenstva. Tobol je lider sa pet bodova više od Kairata, oba tima su u odličnoj formi, a prvi ovosezonski duel završen je podelom bodova (2:2).

NEMAN – DINAMO MINSK, 19.00

(Fudbal, Belorusija 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Dinamo Minsk je imao furioznu završnicu prethodnog šampionata, ali je na početku ovog ispoljio stare boljke. Igra toplo-hladno, a na gostovanje Nemanu stiže sa tri poraza u poslednje četiri utakmice. Zapao je Dinamo u krizu, a protivnik je poželjan za vađenje. Neman ima samo jednu pobedu ove sezone i nalazi se u zoni ispadanja.

SPUTNJIK – VITEBSK, 17.00

(Fudbal, Belorusija 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Od svih timova u Belorusiji najlošiji utisak je ostavio Sputnjik. Posle 13 odigranih utakmica Sputnjik nosi fenjer i u najboljem slučaju nakon okršaja sa Vitebskom može obići pretposlednji Smorgon. Vitebsk drži sredinu tabele, a u minule dve runde nije uzeo tri boda. Za oba tima međusobni susret dolazi posle trijumfa u Kupu Belorusije.

ĐOKOVIĆ – DREJPER, 14.35

(Tenis, Vimbldon)

Posle godinu dana pauze prouzrokovane pandemijom virusa korona Novak Đoković kreće u odbranu trona. Najbolji teniser sveta juri šestu titulu na Vimbldonu i 20. grend slem. Osvajanjem novog pehara bi se izjednačio sa Nadalom i Federerom po broju slemova, a prva prepreka na tom putu mu je Džek Drejper. Nije se srpski as do sada sastajao sa omladinskim finalistom Vimbldona, ali to što je mladi Britanac nepoznanica ne bi trebalo da predstavlja nikakav problem svetskom broju jedan.

CICIPAS – TIJAFO, 15.25

(Tenis, Vimbldon)

Dobio je kosku Stefanos Cicipas na startu Vimbldona. Grčki teniser ima nezgodnog rivala, čiji stil igre bi mogao da mu napravi problem na brzoj podlozi. Od svih turnira Cicipasu najmanje leži Vimbldon. Nikada Grk nije stigao dalje od 4. kola, a servis Frensisa Tijafoa i lakoća na nogama bi mogli da zadaju glavobolje Cicipasu. Snage su odmerili jedanput do sada, a slavio je grčki teniser. Ali, na ozbiljnijim turnirima nisu se susreli do sada.

KUEVAS – ĐERE, 15.25

(Tenis, Vimbldon)

Urugvajac Pablo Kuevas je izraziti šljakaš i neko ko voli da igra dublove. U konkurenciji parova ima čak i osvojen Rolan Garos. Travnata podloga nije mu omiljena, ali bi servis-volej igrom mogao da napravi štetu Laslu Đereu. I srpski teniser kao i Urugvajac preferira šljaku, a obojici je 2. kolo iz 2019. godine na Vimbldonu najbolji rezultat. Odmerili su snage samo jednom, a Đere je na zemljanoj podlozi u Umagu slavio sa 2:1 u setovima.

LAJOVIĆ – SIMON, 15.25

(Tenis, Vimbldon)

Žil Simon je zašao u pozne igračke godine. Davno je bila 2015. godina kada je igrao četvrtfinale Vimbldona, što mu je najbolji rezultat na najstarijem teniskom turniru. Na sva četiri grend slema Dušan Lajović je rezultatski najtanji na Vimbldonu. Dva puta je ostvario po jednu pobedu i to je sve. Lajović i Simon su jednom delili megdan, a srpski teniser Francuzu nije preustio ni set u Kicbilu.

BANJIS – KECMANOVIĆ, 12.05

(Tenis, Vimbldon)

Nikada nije pošlo za rukom Fakundu Banjisu da prođe 1. kolo Vimbldona, ali znatno bolji rezultat nema ni Miomir Kecmanović. Srpski predstavnik je samo jednom prošao prvu rundu na trećem grend slemu sezone. Argentinac i Srbin su jednom stajali jedan naspram drugog sa dve strane mreže na ATP turu, a trijumf je ostvario Kecmanović.