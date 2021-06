Prošle godine Vimbldon je izostao sa teniske mape, ali to je samo podiglo interesovanje za ovogodišnje izdanje. Posebno je turnir koji kreće 28. juna interesantan navijačima Novaka Đokovića. Srpski teniser bi eventualnim osvajanjem najprestižnijeg turnira došao do 20 grend slem titula i tako se poravnao sa Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom na istorijskoj listi. Španac će sigurno i posle Vimbldona ostati na 20 titula jer je otkazao učešće na Vimbldonu, ali - ko će to onda Novaku praviti najveću prepreku ka tituli?

Đoković je već uzeo Australiju i Rolan Garos ove godine, a osvajanjem Vimbldona bi zadržao šansu za kalendarski slem. Aktuelni je šampion Vimbldona posle onog epskog meča protiv Federera. I sve to Novaka pravi prvim favoritom. Novak je dokazao da poseduje igru za sve podloge, pa će i na travi biti sve oči uprte u njega.

NOVAK ĐOKOVIĆ OSVAJA VIMBLDON - KVOTA 1.90

Stefanos Cicipas mu je bio glavna pretnja na Rolan Garosu i moglo bi lako tako da bude i na Vimbldonu.

Grk se za sada pokazao možda i najbolje od mlađe garde, udara lopticu izuzetno snažno, poseduje moćan servis i svakako će biti Novakova prepreka, verovatno i najteža ako dođe do njihovog susreta.

Servisom i forhendom je i na sporoj šljaci pravio mnogo problema najboljem na svetu, tako da će Đoković u slučaju meča protiv Cicipasa morati da pronađe način da uspori njegove snažne udarce, ali ovoga puta na najbržoj podlozi.

Posebno bi to sve bilo izazovno zato što je Grk sigurno željan osvete posle svega što se događalo u Parizu kada je prosuo 2:0 u setovima.

"Vidim svoju šansu na Vimbldonu. Volim da igram na travi, volim tu podlogu. Nisam imao dobar rezultat pre par godina, pre korone, kada sam poslednji put igrao na travi. Probaću da se adaptiram i da prilagodim svoju igru toj podlozi. Mislim da posedujem dobru igru i za tu podlogu. Samo treba da budem otvorenog uma", rekao je Cicipas u najavi najvećeg među turnirima.

STEFANOS CICIPAS OSVAJA VIMBLDON - KVOTA 6.50

Danil Medvedev je nešto manji optimista od Cicipasa.

On bi po ATP listi trebalo da bude najveći Đokovićev protivnik. Međutim, Rus još čeka na prvu grend slem titulu i doživeo je moć srpskog tenisera još u Australiji, pa je pitanje koliko on i sam veruje da može protiv Đokovića na travi.

Da Medvedevu trava nije omiljena dovoljno govori podatak da je do sada stigao najdalje do treće runde u kojoj je završavao učešće i 2018. i 2019. godine.

A, nekada se Medvedev radovao zelenoj površini.

„Trava mi je ranije bila omiljena podloga. Voleo sam da igram na njoj. Ali, to je teška podloga za igranje, možete imati tešku prvu rundu i izgubiti od bilo kog protIvnika. Trenutno mi je omiljena podloga beton. A Vimbldon je najgori slem po mene gledajući rezultate. To je jedini grend slem gde nisam stigao do čevrte runde. A ja želim u svim da igram finale. Biću drugi nosilac, radujem se svakom izazovu“, rekao je umereno Medvedev.

DANIL MEDVEDEV OSVAJA VIMBLDON - KVOTA 7,00

Poznato je da najvećeg Novakovog rivala, Rafe Nadala, neće biti na Vimbldonu, ali tu je Rodžer Federer. Švajcarac je rešio da se ne penzioniše upravo da bi mogao da nastupa na ovogodišnjem Vimbldonu koji bi mogao da mu bude i poslednja šansa da se domogne nekog grend slema. Nije blistao od povratka na teren, vidi se da su godine učinile svoje, a poraz u Haleu samo je to sve podebljao.

Ipak, nikako se Federer ne sme potceniti na Vimbldonu, posebno zato što će tribine goreti od želje da se Švajcarac domogne nove titule i sigurno će gotovo ceo stadion navijati zdušno i bez pardona za njega. Švajcarac bi hipotetički mogao da naleti na Đokovića već u četvrtfinalu, mada je razlika u kvalitetu u ovom momentu vrlo jasna. Iako je tako, sigurno bi u tom meču bilo mnogo tenzije.

O učešću Federera na ovogodišnjem Vimbldonu govorio je i bivši četvrti teniser sveta Gi Forže.

"Veoma je teško pitanje može li Rodžer da osvoji Vimbldon. Želim mu to. Mislim da može da stigne do polufinala velikih turnira. Sigurno na travi. A ona svašta može da se dogodi. Na Vimbldonu je on među četiri ili pet favorita po mom mišljenju", rekao je Forže.

RODŽER FEDERER OSVAJA VIMBLDON - KVOTA 10,00

Pored Federera, u Haleu je slabost na travi pokazao i Aleksandar Zverev kada je poražen od Uga Umbera, pa je Francuz svakako jedan od igrača koji bi mogli da budu pozitivno iznenađenje na predstojećem Vimbldonu.

Koliko god da je levoruki Umber zablistao, toliko je Zverev pokazao da pre svega mentalno nije dovoljno spreman. Nemac poseduje brutalan servis, tako da će mu biti biti glavno oružje na Vimbldonu. Pored Zvereva u red mladih opasnih igrača spada i Andrej Rubljov, mada on ne blista u poslednje vreme. Dobar je igrač na šljaci, a na Rolan Garosu je ispao u prvom kolu. Tako da će teško moći previše na travnatom terenu. Roberto Bautista Agut i Dijego Švarcman takođe spadaju u red tenisera koji najviše traže rezultate na šljaci. Janik Siner i Lorenzo Museti bi takođe mogli da budu nezgodni rivali.

Dominik Tim je nedavno povredio ručni zglob, imao je problema i sa depresijom, a danas je ozvaničio da neće zbog povrede moći da igra na Vimbldonu. Tako da još jedan nosilac otpada iz trke.

MOĆNI SERVERI POTENCIJALNI PROBLEM

Vimbldon je specifičan turnir, u prvim runadama može da vam zapadne neki snažan server i sve postaje značajno komplikovanije.

Iako je Novak Đoković godinama unazad pokazao da se odlično bori protiv igrača koji svoju igru baziraju na servisima, svakako treba navesti neke od igrača koji mogu da naprave nevolju svima, pa i Novaku, kada se igra na tako brzom terenu.

Naravno, Džon Izner prvi pada na pamet i to nije iznenađenje zato što Amerikanac godinama pravi probleme svima svojim razornim početnim udarcima, tako da o njemu ili o Kevinu Andersonu, ne treba trošiti reči.

Obično su moćni serveri i visoki, a Rajli Opelka je teniser visok 211 centimetara, što će reći da on početne udarce šalje sa "četvrtog sprata". Može svakog da uvuče u taj-brejkove, a tamo je sve moguće.

Opelka je inače 2015. godine osvojio juniorsko izdanje Vimbldona, tako da je sve jasno kao dan. U seniorskom tenisu je najdalje stigao do treće runde. A prilikom osvajanja juniorskog Vimbldona savladao je Tejlora Frica. Momka visokog 193 centimetra. I on je učesnik ovogodišnjeg Vimbldona, trenutno je 36. na ATP listi i nikome neće biti lako da se izbori sa Fricovim servisima. U to je Đoković mogao da se uveri ove godine na Australijan Openu.

Tu su i teniseri koji servisima mogu da naprave svima problem poput Nika Kirjosa ili Gaela Monfisa, ali pitanje je koliko oni daleko mogu da doguraju. U tu grupu spada i Jan Lenard Štruf.

Na kraju, ali svakako ne i najmanje važno - Mateo Beretini.

Italijan ove sezone igra tenis života. Od ATP Kupa, preko Australije i Rolan Garosa, došao je do devete pozicije na svetu i to dokazao tako što je osvojio Kvins koji se igra na travi gde je prilično lako bio bolji od Endija Marija. Što dovoljno govori o šansama Britanca da uradi nešto više na svom domaćem terenu.

Beretini nije klasičan server, ali vrlo dobro koristi ovaj deo igre. I ostali udarci su mu vrlo ubojiti, daleko bolji od igrača koji igru baziraju samo na servisima, tako da on može slobodno da se stavi u rubriku „za izbegavanje“.

Žreb za glavni žreb na programu je u petak.

