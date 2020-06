Navija(j)mo za Endija Marija

Endi Mari nastavlja sa nastupima na humanitarno-egzibicionom turniru "Bitka Britanaca" na kojem učestvuje osam tamošnjih asova. Pravila su klasična, što znači da se igra na dva dobijena seta u šest dobijenih gemova sa taj-brejkom.

Očekivano, trostruki grend slem i dvostruki olimpijski šampion zabeležio je u prvom kolu Henman grupe juče prvu pobedu od novembra, i to ubedljivo sa 6:2, 6:2 protiv malopoznatog sunarodnika Lijama Brodija. Međutim, večeras ga čeka daleko ozbljniji posao pošto naspram njega staje trenutno drugi reket Velike Britanije, Kajl Edmund. Škot protiov momka rođenog u Južnoj Africi ima 3-1 u međusobnim susretima. I gotovo svaki je bio izuzetno napet, tako da mi ovde "navijamo" da dođe tri seta i koeficijent. Favorit je Edmund, ali kvota 2,90 na Marija je baš privlačna.

No pre ove dvojice na programu su dva meča, a program počinje duelom gorepomenutog Brodija i Džejmsa Varda. Zabeleženo je do danas samo jedno njihovo odmeravanje, i to 2016. kada je slavio Vard sa 6:4 i 7:6. Pošto su po kvalitetu u pitanju dva veoma slična igrača, gde je Bordi 211, a Vard 273, na svetu verujemo opet u napet meč i odlazak gemova u plus.

Drugi od tri današnja susreta u Rohemptonu predstavlja nam Kamerona Norija i praktično anonimnog Rajana Penistona, trenutno 349. na svetu. Nori je 77. reket ATP lestvice i veliki favorit.