Ne bi ti bija Novak ni pet minuta!

Nemirne, zlobnici bi rekli ludačke oči. Visok, žilav kao sajla, spreman kao strela. Dalmoš, dinarski tip. Šampion Vimbldona. Dobar i drag.

Malo ko je u Srbiji ovako video Gorana Ivaniševića, naročito u vreme bratoubilačkog rata. Nekada uvrede, a danas idol. Trener najboljeg i najpoznatijeg među nama. Naš.

Ali pre svega kvalitetan čovek, jer da nije takav ne bi ni bio u štabu najboljeg na svetu. Govorimo (praktično) isti jezik i zamislite, nije trebao prevodioca u Beogradu na konferenciji za medije sa predsednicom TS Hrvatske, šarmatnom Nikolinom Babić oko organizacije takmičenja u Zadru koje je na programu 19-21. juna.

Tema je bila jedna, ali su pitanja novinara otišla na drugu stranu. Naravno, ka Novaku i njegovom prvom zvaničnom meču nakon tri medeca koji je netom završio.

"Nole je telesno odličan, malo su bili zeznuti uslovi sa vetrom”, vidno je zadovoljan popularni Zec, “Prvi meč posle tri meseca. Morao je dobiti, i ja sam zadovoljan. On je već u udarcu, trenirao je u karantinu, pa prošle sedmice ovde baš dobro, tako da nije bilo ni sumnji da neće odigrati kvalitetno protiv Troickog. Ako me pitate ko je najbolji srpski teniser, to je i najbolji svih vremena. Prostaje da to samo dokaže statistički, igrački je to već dokazao.”

Kada god pomene Noleta i njegov put ka večnosti, blistavi osmeh mu se razvuče od uveta do uveta.

“Znate kako, Tenis se mnogo promenio u svakom pogledu, ne samo na terenu. Te drustvene mreze... sve se ubrzalo. Svi bi da budu Novak, a ne znaju kako se namučio i on i porodica. On je čovek koji vas tera napred, nema opuštanja. Ako dva dana nema napretka, odmah panika. On je prefekcionista, i meni je super taj pozitivan stav. Da sam ima pet posto njegove glave gde bi mi kraj bio. Eeee”.

Boli ga, iskreno kada mu zlobnici kritikuju štićenika, javi se u njemu onaj pravi, mediteranski otac. Branilac.

“On je iskren, a to valjda ne valja u kodernom svetu. I onda ljudi odmah imaju nešto protiv toga. On ima mišljenje koje ima pravo na to. Prvi je na svetu. Kritikuju ga i kada kaže i kada ne kaže. Nikad nisam pričao sa takvim čovekom, kako on sve to hendla, i svakome hoće da pmogne, za svako dite ima vremena, sliku... I uvek se nađu dežurni kritičari. I on sa smeškom pređe preko toga i zato će biti najveći. Ali, ne bi ti ja bija Novak ni pet minuta...”

Popularnog Splićanina je posebno oduševila opuštena atmosfera u Beogradu gde kao da nema više straha od virusa korona.

“Meni je super ovde, u Zagrebu sam se držao pravila, ovde ništa. Hrana je divna, da ostanem duže dobio bih 20 kila. Isti mentalitet, ali se vi bolje zabavljate. No mi Dalmatinci ne zaostajemo za vama, posebno leti. Video sam i Radmila Armenulića posle sto godina. Uživam u Beogradu”.

Da se ne zaboravi, spomenut je i drugi deo Adria Tura koji se održava u Splitu za nedelju dana, a upravo je Ivanišević direktor tog turnira.

“Očekujemo u Zadru teniski vatromet. Ne dolazi svaki dan najbolji na svitu. Stadion za 9.0000 ljudi je spremna, ali ne verujem da ćemo smeti da ga popunimo. Sigurni učesnici su Marin Čilić, Grigor Dimitrov, Nol i Tim, a Novak pregovara sa još par njih. Svaka čast i njemu 8 jjegovom stricu Goranu na organizaciji. Što se tiče Zadra on nikad spremniji nije bio. Otvara se i regionalni teniski centar, pa ovaj turnir. Fešta tenisa. Moj Split je malo zakazao, ali je i Zadar zaslužio ovaj turnir”, zaključio je Hrvat.

Za kraj, detalje oko takmičenja u nekada najvećem i najvažnijem gradu vizantijske Dalmacije, dala je predsednica TS Hrvatske.

“Veliko je zadovoljstvo što je izabrao nas. Velika čast. Velika stvar ne samo za tenis nego za sport. Danas i juče je ovde bilo prekrasno, veoma se ugodno osećamo, čast nam je i vidimo se za sedmicu dana. Ivanišević je birao i pregovarao pa na peva Džiboni u petak, u subotu Petar Grašo u nedelju iznenađenje. Ovo je kvalitet mastersa i veliki potez Novaka”.