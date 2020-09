Brojke koje se vrte poslednjih godina oko karijere Novaka Đokovića polako, bukvalno iz dana u dna, iz meča u meč postaju sve neverovatnije. I neshvatljivije.

Nešto što je do juče smatrano neuhvatljivim, nedostižnim već sutradan odlazi na đubrište sportske istorije. Posle prošlonedeljnog pokoravanja Sinsinati mastersa, čime je izjednačio rekordni Nadalov učinak od 35 titula na ATP takmičenjima kategorije 1.000, ujedno je postao prvi tensier koji je ne samo jednom, već barem po dva puta pobedio na svih devet mastersa.

ATP ŽREB

Međutim, to nije kraj, jer na US openu su ga sačekali novi rekordi za rušenje. Pre svega, cilj je 18. grend slem titula, čime bi kao nikada do sada prišao Rafi Nadalu na jedan, a Rodžeru Federeru na samo dva pehara. Upravo mu se dobra prilika da to uradi ukazala nedolaskom u Njujork dva najveća rivala, mada bi i sa njima bio najveći favorit.

Novak trenutno jaše na pobedničkom talasu od 27 mečeva, od čega 24 u 2020. Iako krnja, ova sezona je apsolutno "njegova" jer niko na zvaničnim mečevima još nije našao način da ga pobedi. Pored toga, za desetak dana će se izjednačiti sa legendarnim Pitom Samprasom sa 286 sedmica na svetskom vrhu, nakon čega ga čeka još samo Fedeks sa rekordnih 310.

Ma kako nam taj njegov teror izgledao normalno, ako malo izađemo iz okvira u kojima razmišljamo i živimo, i setimo se šta smo bili u tenisu pre njegovog pojavljivanja, sve je jasnije i očiglednije. Zato i treba uživati u onome što nam pruža, dok je još aktivan i dominantan.

Nole tako večeras nastavlja na US openu sa poterom za novim trofejem, a protivnik u drugom kolu mu je nezgodni Kajl Edmund. U pitanju je snažni Britanac afričkih, naravno kolonijalnih korena pošto mu je cela porodica sa Crnog kontinenta. Pre dve godine je zablistao u punom sjaju, stigao do 14. pozicije na ATP listi da bi prošle sezone doživeo (očekivani) pad. U pitanju je odličan, školovan, ali ipak limitiran teniser sposoban da namuči, čak i savlada najbolje.

Ali ne kada su najbolji, kada igraju kako znaju. To se videlo i u prvom kolu Sinsinatija gde je namučio Kevina Andersona, ali više od tri seta velike borbe nije uspeo da pruži.

"Kajl ima zaista odličan servis i foirhend , imali smo nekoliko dobrih mečeva u prošlosti. Ima dobar stav ne terenu, ne podleže pritisku. Mnogo ga poštujem, igrač je koji voli izazov, a pritom je veliki radnik. Očekujem da bude teško", izjvaio je srpski teniser.

Đokovića je uspeo da pobedi jednom u šest mečeva i to 2018. na šljaci madridskog mastersa, ali treba imati na umu da se naš as tada tek polako vraćao u formu nakon velikih problema sa povredom lakta. Već par meseci kasnije, na Vimbldonu uzvratio mu je Beograđanin, istina uz jedan izgubljeni set. Poslednji put su se sastali 2019. na mastersu u Parizu gde je Nole slavio sa 7:6 i 6:1.

"Ne postoji teža stvar u tenisu od meča sa Novakom!", smatra ovogodišnji osvajač ATP turnira u Njujorku, što mu je drugi trofej u karijeri, "Biće to za mene mnogo težak susret, ali i divan izazov. Sav pritisak je na njemu, no ako ljudi očekuju da će ga pobediti samo zato što su opušteni i udaraju iz sve snage, grdno se varaju. Nema protiv Đokovića 'mlaćenja' lopte, on vam to nikada neće dozvoliti!"

Ovaj susret drugog kola US opena drugi je današnji na centralnom terenu sportskog kompleksa u Kvinsu, najvećem teniskom stadionu na svetu "Artur Eš" (istina sablasno praznom), te se očekuje da počne oko 19 časova. Pobedniku sledi 163.000 dolara novčane nagrade, ali i meč protiv pobednika između Amerikanca Majkla Moa i 28. nosioca, Noletove žrtve sa Sininati mastersa, favorizovanog Nemca Jan-Lenarda Štrufa.