Publika na US openu ne zna kojoj mladoj teniserki pre da se prikloni: da li Lejli Fernandez ili Emi Radukanu... Ne prestaju da oduševljavaju u Njujorku, a ljubitelji belog sporta biće u prilici obe da gledaju u polufinalu.

Priredila je novu senzaciju Ema Radukanu. Mlada Britanka eliminisala je u četvrtfinalu 12. teniserku sveta Belindu Benčić – 2:0 (6:3, 6:4). Počistila je Švajcarkinju, kao i sve prethodne rivalke. A, morala je da prođe kroz kvalifikacije. Impresivan utisak ostavika je 18-godišnja Britanka u Velikoj jabuci, i tu nije kraj.

Iako je 150. teniserki sveta ovo tek drugi grend slem turnir na kojem je ušla u glavni žreb – igrala još na Vimbldonu i došla do četvrtog kola – Ema Radukanu ostavlja utisak kao da je odigrala sijaset velikih mečeva.

Neki rekordi su pali, neki su izjednačeni. Ema Radukanu postala je prva teniserka koja je na debiju na US openu stigla do polufinala posle Venus Vilijams, koja je to učinila 1997. godine. Takođe, Britanka je četvrta kvalifikantkinja u Open eri kojoj je pošlo za rukom da uđe u polufinale, a prva na US openu. Prethodno su do polufinala stigla Kristin Matison 1978. na Australijan openu, Aleksandra Stivenson 1999. na Vimbldonu i Nađa Podoroska na Rolan Garosu pre godinu dana.

IZBOR UREDNIKA

Izgubila prvi gem Ema Radukanu, dozvolila je rivalki da stekne brejk prenosti na samom startu četvrtfinalu. Trema je učinila svoje, ali je u nastavku seta podigla nivo igre. Prvi put se Belinda Benčić u šestom gemu prvog seta suočavala sa brejk-loptama, i – poklekla je. Odbranila se od prvog naleta mlade Britanke, prepolovila joj je šanse da prvi set vrati u ravnotežu, ali nije istrajala. Brejknula ju je Ema Radukanu i okrenula vodu na svoju vodenicu.

Poljuljala je smopouzdanje Švajcarkinji, namirisala je krv i nije čekala da ponovo napadne. Ustremila se na Belindu Benčić, kojoj servis nije najbolje funkcionisao. Ponovo je imala dve brejk prilike… Ishod je bio isti – drugu je ugrabila. I rutinski set privela kraju. Jedna set-lopta bila je dovoljna Emi Radukanu da povede i iskorači ka polufinalu.

Najveći pritisak Belinda Benčić uspela je da izvrši na startu oba seta, ali oni, ipak, nisu bili preslikani. Iščupala se 18-godišnja Britanka iz neugodne situacije, tri brejk-lopte nisu bile dovoljne Švajcarkinji da oduzme servis Emi Radukanu. To joj se kasnije obilo o glavu. Sredinom drugog seta Ema Radukanu je napravila brejk, a potom ga je i materijalizovala. Prilično uverljivo delovala je na terenu, sjajno je servirala i nije dopustila Belindi Benčić da se vrati.

Jedna meč-lopta bila je dovoljna mladoj Britanki. Plasirala se u polufinale, gde će igrati protiv bolje iz duela Karolina Pliškova – Marija Sakari. Drugi polufinalni par već je kompletiran. Za finale će igrati talentovana Lejla Fernandez i Arina Sabalenka.