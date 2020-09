Malo je igrača, posebno aktivnih, ni za prste jedne ruke, koji imaju pozitivan skor sa Novakom Đokovićem. A jedan od njih je jedan od njegovih najboljih prijatelja, saborac iz reprezentacije, treći reket Srbije i 29. sveta, Filip Krajinović.

DANAŠNJI RASPORED MEČEVA

I to i u zvaničnim i u egzibicionim mečevima. I oba puta ga je savladao na šljkaci Beograda i Noletovog kluba na Dorćolu. Prvi put davne 2010. kada mu je Đoković zbog problema sa zdravljem predao meč četvrtfinala na Serbia openu, nakon čega je promenio način ishrane i krenuo ka vrhu. A drugi put, nezvanično ovog juna na Adria Touru, baš na istom mestu u Beogradu kada je Fića uspeo da preokrene.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com





I evo ih još jednom jedan naspram drugog, ali na rimskom mastersu, u borbi za četvertfinale. Zna dobro Krajinović ko je bolji, ali se i dalje šali sa Novakom oko ove situacije i pecka ga. Naravno, sve je to prijateljski, sve dok se ne izađe na teren. A na njemu je Đoković sasvim druga životinja. Vrsta za sebe. Iako je Krajinović u solidnoj i sve boljoj formi o kada o njoj brine Janko Tipsarević, koji takođe zna kako pobediti najboljeg pošto je to učinio u dva navrata, teško će protiv gladnog Novaka.

Gladnog zbog one nesreće na US openu i gladnog da testira Rafu Nadala pred Rolan Garos. Trenutno su obojica na rekordna 35 masters trofeja, te je sada već u pitanju tihi rat. Ukoliko prođe biće to Novaku 14. uzastopno četvrtfinale na ovom turniru, uz četiri osvojena trofeja.

A po projekciji, ali i želji navijača i organizatora u finalu su viđeno Nole i Rafa, iako moraju da zabeleže još tri pobede u Večnom gradu ne bi li se borili za titulu. Osim Krajinovića još jedan naš reprezentativac će imati šansu da pokvari ove "vlažne snove", a to je Dušan Lajović. Drugi treket Srbije nije najbolje započeo nastavak sezone i tek je nakon tri poraza na startu Sinsinati mastersa, US Opena i Kicbila, u Rimu konačno zaigrao kako se od njega očekuje i evo ga nakon dva trijumfa u osmini finala.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Ali protiv branioca titule i bez sumnje najboljeg igrača na crvenoj šljaci u istoriji belog sporta,. šanse su mu naravno minimalne. Španac je i pored ne igranja do srede, nakon šest meseci odmah pokazao da nema šale pošto je Pabla Karenja Bustu savladao prepustivši mu samo dva gema. Ali, ako je Lajović ikada imao šansu da zapreti Matadoru sa Majorke onda je to danas. Za sada je u dva susreta sa Nadalom uspeo da mu otkine jedan set, što se može očekivati i ovog rimskog popodneva.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Zahvaljujući pandemiji, koja je uticala na formu mnogih vhunskih tensiera, ali i odustajanje od učešća velikog broja njih, došlo se do bizarne situacije da će pobednik meča između Đokovića i Krajinovića igrati protiv tenisera koji nikada do ovog turnira nisu slavili na zvaničnom meču na šljaci. A to su dva kvalifikanta, Italijan Lorenco Muzeti i Nemac Dominik Kepfer. Ovaj drugi, inače američki đak, pažnju javnosti je skrenuo prošle godine na US openu gde se domogao osmine finala. On je, kao 97. na ATP listi i osam godina iskusniji favorit u susretu sa 18-godišnjim rivalom, trenutno 249. reketom sveta.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Prliku za klađenje trebva potražiti na meču između Dijega Švarcmana i Huberta Hurkača. Omaleni Argentinac igra pakleno na šljaci i ne bio trebalo da ima problema sa snažnim Poljakom.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Na odmeravanju Marina Čilića i Kaspera Ruda favorit je mladi Norvežanin, a za to je više razloga. Prvi je što Rud diplomac Nadalove akademije, te naravno najbolje igra na zemlji. Druga je relativno slaba forma stamenog Hercegovca u nastavku sezone. Takođe, šljaka sa njegovih skoro dva metra visine nikako nije podloga na kojoj se oseća komotno.