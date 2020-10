Zahvaljujući specifičnoj sezoni, te odustajanju velikog broja turnira, došlo se u situacija da neka od manjih tensikih takmičenja, koja su minulih godinna oni najbolji redom izbegavali, sada dobiju žreb dostojan grend slema.

To se upravo dogodilo u Beču, gde se naredne sedmice igra turnir ATP 500 kategorije gde titulu brani domaćin, Dominik Tim. Prve zvezde su naravno prvii treći reket sveta, a uz njih dvojicu su tu još Stefanos Cicipas, Danil Medvedev, Andrej Rubljov, Dijego Švarcman... Pošto je juče stigao i odradio trening sa Rubljovim, a jutros sa Timom, obratio se kratko i medijima koje najviše interesovalo otkud on ponovo u Beču nakon 2007. godine i jedne od njegovih prvih titula u karijeri.

„Dugo nisam bio ovde, a prošli put sam osvoji turnir. Imao sam tada dosta podrške sa tribina, sećam se. Bilo je zanimljivo. U svakom slučaju, hvala organizatorima na pozivnici, Beč volim i poštujem i zbog Tima, Barbare Šet i Tomasa Mustera. Domi Tim je jedan od tenisera koje najviše poštujem, mnogo je radio, borio se i zasluženo osvojio grend slem turnir“, izjavio je prvi nosilac.

Novak je u prestonicu Austrije došao po titulu koja bi mu obezbedila prvo mesto na kraju sezonu, što bi bio šesti put da mu to uspeva čime bi se na prvom mestu večne liste izjednačio sa Pitom Samprasom. Njegova potera za (nezvaničnim) nazivom GOAT (najbolji ikada) time će dobiti na snazi u još jednom segmentu. No, fokus mu je trenutno na onome što radi.

„Raspravu o tome ko je GOAT, ostavljam drugima, trenutni cilj mi je da zadržim prvo mesto. Sampras mi je bio idol kao malom i stvarno bi bilo lepo da se izjednačim sa njegovim rekordom. Meni lično odgovara ovaj privremeni sistem bodovanja i nadam se da ću u martu dostići rekord.“, jasan je Nole.

Đoković bi, u slučaju da do 8. marta iduće godine ostane na prvom mestu, preskočio dosadašnji rekord od 310. semdica na vrhu ATP liste u vlasništvu Rodžera Federara. A upravo do toga datuma je uveden privremeni sistem bodovanja, te je sada suština da se skupljaju bodovi gde je to moguće.

(1,07) ĐOKOVIĆ - KRAJINOVIĆ (6,80)

Prvi protivnik u Beču mu je nažalost Filip Krajinović, a susret je na porgramu u ponedeljak.

„Baš smo na treningu pričali kroz šalu kako bi mogli da se ukrstimo u prvom kolu, i to se baš i desilo. U pitanju je veoma talentovan igrač, a ovo mu je omiljena podloga. Donekle imamo sličan stil tenisa.“