Najbolji teniser na svetu, Novak Đoković, ne želi da učestvuje u debati vezanoj za navijačka nadmetanja na temu najboljeg tenisera u istoriji tenisa, već je fokusiran na ostvarivanje još boljih rezultata u budućnosti.

Novak je na Rolan Garosu stigao do 19. grend slem titule i postao jedini teniser u "open eri" koji je osvojio po dve titule na svakom od najvećih turnira.

"Razumem da ljudi vole tu debatu, da žele da pričaju više o tome i da izvuku iz nas trojice ponešto. Ne znam šta oni odgovaraju, ali ja ne želim da ulazim u spekulacije, u to koji su faktori presuđujući itd. Ostavljam to drugima, stručnim ljudima koji su u tenisu, ali i navijačima, da sami procene. Meni osvajanje slemova predstavlja ogromno zadovoljstvo i motivaciju, to su najveći turniri", ističe Novak.

Slede turniri koji bi mogli da usmere upravo tu večitu bitku između Đokovića, Nadala i Federera.

"Ispisujem istoriju tenisa, to me uvek gura i inspiriše. Činjenica da sam jedini koji je uspeo da osvoji po dva puta sve slemove i sve masterse zaista je fenomenalna, presrećan sam zbog toga, ali meni nije mesto u debati – i dalje sam aktivan, i dalje gradim svoj autentični put, ja sam na svome. Nastaviću da stremim ka tome da osvajam slemove, jer to je verovatno nešto što se računa najviše, uz istorijski broj jedan".

Budućnost je jedino što zanima najboljeg tenisera na planeti.

"Nema mnogo vremena za slavlje i veselje, želim da dam svoj maksimum na Vimbldonu, US openu i Olimpijskim igrama – to su mi najveći ciljevi do kraja godine. Sve je malo zgusnuto u rasporedu, to nije idealno, ali dobro, nije prvi put da sam u toj situaciji. Zadovoljan sam kako se oporavljam i na koji način izdržavam ovakve napore, i fizički i psihički i emotivno", poručuje Đoković.