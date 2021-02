Neuništiv je Novak Đoković! Da mu rivali u Melburnu ne mogu ništa, to smo znali odavno, ali ovog puta nije dopustio ni povredi da ga spreči da dođe do novog trofeja.

Mnogo se špekulisalo prethodnih dana da li je Novak zaista povređen, koliko je to teška povreda kada je uspeo da i pored nje dođe do pehara. Na tradicionalnom slikanju sa trofejom, koje ove godine nije bilo kraj reke Jare nego na plaži, Đoković je otkrio zapanjujući podatak.

Srpski as je objavio da mu se napuknuće od momenta kada se desilo pa do jutrošnjeg pregleda magnetnom rezonancom uvećalo 15 puta!

„Došao sam ovde pravo sa snimanja magnetnom rezonancom, koje je pokazalo da je šteta sada veća nego kada se povreda dogodila. Napuknuće je veće. Bilo je u prvi mah 1,7 milimetara, a jutrošnji pregled je pokazao da je poraslo na 25 milimetara. Nije ništa strašno, sudeći po onom što su mi lekari rekli, ali čeka me svakako period mirovanja, dok ne zalečim mišić“, otkrio je Đoković.

Pomirio se teniski kralj s tim da mu neki i dalje neće verovati.

„Ima ljudi koji će uvek sumnjati u ono što govorim ili radim i to je u redu. Pomirio sam se s tim da ne mogu baš svakom učinim zadovoljnim. Da li me to frustrira? Naravno, imam i ja emocije kao svi drugi i ne uživam u tome kada me kritikuju i kada me osuđuju. Ali u isto vreme prihvatam realnost da svako ima pravo na mišljenje“.

I kao što je rekao nakon osvojene titule: trofej u rukama, to je odgovor svima koji su mu priredili pakao u prethodne tri nedelje.

„Bilo je ovo jedinstvo putovanje, koje će mi, bez sumnje, ostati urezano u pamćenje po mnogo pozitivnih stvari. Otkrio sam neke nove stvari o sebi i svemu što mi se događalo prethodnih pet-šest nedelja. U svakom slučaju, osećam da sve što se dešavalo na terenu i van njega čini ovu pobedu još većom i slađom“.

Osvojio je Đoković 18. grend slem trofej, koji bi mogao da bude prekretnica na putu ka rekordu, a proslavio ga je – u kući.

„Nekada sam išao u provode, diskoteke, noćne klubove i bog zna gde sve ne, a sada se sve promenilo. Imao sam drugačiju vrstu proslave, u kući sa bliskim ljudima“, istakao je Đoković.

Sledi odmor, saniranje povrede, a kada će se teniski kralj vratiti na teren – ne zna se. Njegov raspored još nije objavljen, Indijan Vels je otkazan, pa nije nemoguće da zaigra tek krajem marta na mastersu u Majamiju.