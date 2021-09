Novak Đoković koji na terenima Flašing medouza grabi na 21. grend slem tituli i kalendarskom grend slemu pobedom nad Džensonom Bruksbijem (1:6, 6:3, 6:2, 6:2) ispisao je još jednu stranicu istorije. Američke. Onu koju bi domaćini US opena radije voleli da se nije ni desila.

Naime, mladi momak iz Sakramenta je nekoliko sati posle poraza Šelbi Rodžers od Britanke Eme Radukanu (6:2, 6:1) i Rejlija Opelke od Lojda Herisa (6:7, 6:4, 6:1, 6:3) bio poslednja nada Amerikanacima da neće prvi put u open eri ostati bez četvrtfinaliste u obe singl konkurencije.

IZBOR UREDNIKA

Ipak, Novak je brzo ugasio. A do ne tako davno, Amerikanci, tačnije više Amerikanke, dominirale su u svom dvorištu. Ne samo da su stizale do četvrtfinala, nego su podizale trofej, čak 25 puta u open eri. Najčešće Serena Vilijams (7), Kris Evert (6), Martina Navratilova (4) i Bili Džin King (3 u open eri, 2 pre 1968), dok je Sloun Stivens 2017. godine bila poslednja Amerikanka koja je osvojila US open.

Na drugoj strani, američki teniseri su od 1968. bili nešto skromniji, jer su u 19 navrata podizali trofej US opena: Džimi Konors (5), Pit Sampras (5), Džon Mekinro (4), Andre Agasi (2), Artur Eš (1), Sten Smit (1) i Endi Rodik (1) koji je 2003. godine jedinu grend titulu osvojio upravo u Nujorku. Rodikov pehar u Njujorku zapravo je trenutno i poslednji koju je neki američki teniser podigao na grend slem turnirima.