Skoro dva sata je Novak Đoković čekao je da prigrani pobedu nakon svoje prve meč lopte u polufinalu Rolan Garosa protiv, sada je već sasvim izvesno, nadolezaće snage belog sporta – Stefanosa Cicipasa. Pobedi se u zube ne gleda, ali bilo je teško, veoma teško.

Ono što je bilo interesantno je Đokovićevo ponašanje sve vreme susreta koje je bilo možda i previše „kul“. I podsetilo je na prošlogodšnje finale Vimbldona protiv Federera. S tim što Grk ipak nije imao šansu za pobedu. I kada se približio, usledio je uragan iz Beograda i 6:1 u petom setu.

„Delovao sam prilično opušteno i to je činjenica. Tako sam samo delovao, ali u sebi mi nije bilo lako.“ priznao je prvi reket sveta, „Odlično sam igrao u prva dva seta, a kada sam izgubio treći u tom trenutku mi je čak palo napamet da bih mogao da izgubim, ali sam uspeo da se zadržim u igri. To se dešavalo i tokom četvrtog meča, ali nisam gubio pribranost, čekao sam prilike i konačno ih iskoristio. Drago mi je što sam ostao pribran nakon izjednačenja Cicipasa. Vratio se u meč, nisam pritom iskoristio meč-loptu. Kad igrate na ovom nivou preokreti su česti. On je pritom sjajno servirao i nasam nikako mogao da dođem do brejka.“

Nole se osvrnuo i na svoje fizičko stanje, pošto je odigrao veoma naporan meč koji je potrajao tri i po sata.

„Dobro sam se sećao na terenu i u završnici sam imao više snage od njega. Stefanpos nije bio previše umoran sve do početka petog seta, delovao mi je dobro. Tu se i promenio odnos na terenu. Sada me čeka Rafa, a to je najveći izazov u belom sportu. Nadam se da ću se fizički dobro oporaviti, pa ćemo videti šta će se dogoditi. Veoma sam srećan što sam ovde i veoma motivisan da uzmem titulu.“, zaključo je naš as.