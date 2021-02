Završen je odmor za najbolje tenisere sveta. Nikada nisu imali ovakvo pomeranje kalendara: da je sve bilo normalno, danas bismo znali ko je osvajač prvog grend slem turnira u godini. Ali, korona je imala neke druge planove...

Zato takmičarska godina za one najbolje kreće tek večeras, po našem vremenu, kada će startovati turnir reprezentacija koji nosi ime ATP kup. Ovo će mu biti tek drugo izdanje od osnivanja, a prvi pobednik je bila – Srbija.

Prethodnog januara naš tim je došao do pehara tako što je u finalu savladao Španiju, koju je predvodio Rafael Nadal. Nije se Bik sa Majorke lako pomirio sa porazom, hteo je da on i njegova ekipa budu prvi pobednici novog turnira, bunio se posle finala, žalio da su srpski navijači bili preglasni... Zato će sada tražiti priliku za revanš. Ali, ne samo zbog toga, nego je osvajanje ATP kupa ujedno jedan od prvih uslova za njega da bi mogao da skine Novaka Đokovića sa trona pre 8. marta, pre nego što teniski kralj obori rekord Rodžera Federera po nedeljama na prvom mestu ATP liste.

Upravo to će biti i dodatni motiv za Đokovića, odbrana pehara u ATP kupu garantovala bi mu ostanak na prvom mestu i nakon tog 8. marta.

S obzirom na to koliko je emocija bilo nakon prošlogodišnjeg finala, radosti srpskih i nezadovoljstva španskih tenisera, ne bi se baš moglo reći da ATP kup shvataju kao prosto zagrevanje za Australijan open, iako će prvi grend slem u godini početi samo tri dana nakon što se turnir reprezentacija završi.

Nimalo naivne grupe dobili su i Srbija i Španija. Imaće dosta posla da bi osvojile prvo mesto i probile se u polufinale.

Naš tim, koji će igrati u sastavu Novak Đoković, Dušan Lajović, Filip Krajinović i Nikola Čačić, sa novopečenim selektorom Viktorom Troickim, imaće za protivnike Kanadu i Nemačku. U prvom kolu, večeras posle ponoći po našem vremenu, sudariće se Srbija i Kanada. Najpre će na teren Lajović protiv Raonića, a onda Đoković protiv Šapovalova. Ako bude nerešeno u pobedama, pobednika će odlučivati dublovi.

Dušan Lajović nije najbolje zatvorio prethodnu godinu, pa je neizvesno u kakvoj formi dočekuje duel sa “bombarderom” Raonićem. Iako je Kanađanin crnogorskog porekla bolje rangiran na ATP listi, rezultat u međusobnim duelima je 1:1, mada je Lajović slavio na šljaci, u Rimu, a Raonić na betonu Sinsinatija.

Novak Đoković je veliki favorit protiv Denisa Šapovalova, iako Kanađanin, 12. teniser sveta, nikako nije za potcenjivanje. Ipak, srpski as vodi 5:1 u međusobnim duelima, a i taj jedini trijumf Šapovalov je ostvario na Budlsu, turniru koji je više egzibicija uoči Vimbldona. Đoković je zdrav, prav, dobro raspoložen, ni nove otrovne strelice medija sa zapada Evrope i SAD ga nisu poremetile. Njemu je Australija druga kuća, mesto gde je osvojio najviše grend slem trofeja, a i gde ima najvatreniju podršku s tribina, s obzirom na broj Srba u Melburnu i okolini.

Vicešampion Španija će u prvom kolu igrati protiv domaćina Australije. Sa njim u grupi je i Grčka.

Boje Crvene furije brane Rafael Nadal, Roberto Bautista Agut, Pablo Karenjo Busta i Marsel Granoljers. Jak je sastav i na drugoj strani, gde će za Ozije igrati Aleks de Minaur, Džon Milman, Džon Pirs i Luk Sevil, ali je Španija veliki favorit da odnese pobedu.

Prvi će na teren Bautista Agut i Milman. Australijanac je redovna mušterija španskom teniseru, koji ga je dobio u svih pet dosadašnjih međusobnih okršaja. Nakon njih će zaigrati Nadal i De Minaur. Mladi “kengur” je sjajno počeo 2021. godinu, pošto je osvojio turnir u Antaliji, prvi koji se igrao u novoj sezoni. Ipak, Rafa je veliki favorit, a dobio je i tri njihova dosadašnja duela.

Austrija bi na prvi pogled trebalo da bude favorit protiv Italije, ali joj šanse kvari “druga tabla”. Pored Dominika Tima, singl će igrati i Denis Novak, koji je 98. igrač sveta, a dvojica Italijana su mnogo bolje rangirana: Mateo Beretini je deseti, a Fabio Fonjini 17. na ATP listi.

Prvo će Fonjini i Novak na teren, Italijan je favorit, pobedio je i u jedinom njihovom duelu 2015. godine. Nakon njih će Tim i Beretini ukrstiti rekete. Treći igrač sveta je favorit, pre godinu dana je u Melburnu došao i do finala Australijan opena, a na US openu je podigao trofej. To govori da beton više ahilova peta Timu, već da je postao kandidat za najveće trofeje. U međusobnim duelima vodi 4:2 protiv Beretinija.

Treći tim u ovoj grupi je Franucska.

U četvrtom duelu dana Rusija će igrati protiv Argentine. Treći član ove grupe je Japan.

Ako je suditi po rezultatima iz 2020. Rusija bi mogla da bude iznenađenje turnira, čak i da bude kandidat za trofej, jer ima dvojicu vrhunskih igrača, Danila Medvedeva i Andreja Rubljova, koji je bio najtrofejniji igrač prethodne sezone. Dvojica udarnih igrača Argentine biće Dijego Švarcman, koji se ipak daleko bolje snalazi na šljaci i Gvido Pelja.

Prvi će Rubljev i Pelja na teren, samo su se jednom sreli u karijeri, pre dve godine, kada je Rus slavio sa 2:1 u Dohi. Pre godinu dana na ATP kupu Rusija i Argentina su se srele u četvrtfinalu, pobedile su “baćuške” sa 2:1, a Medvedev je u singlu savladao Švarcmana sa 2:1. Njih dvojica su tokom 2020. godine tri puta igrala jedan protiv drugog i svaki put je pobedio Rus. Ukupno 5:0 u pobedama Medvedev vodi protiv Švarcmana.

SISTEM TAKMIČENJA

Na ATP kupu takmičiće se 12 reprezentacija, koje su podeljene u četiri grupe po tri. Igra se po “round robin” sistemu ili “svako sa svakim”, a samo pobednici grupa idu dalje, u polufinale.

Nagradni fond je 7.500.000 dolara, a teniser koji bez poraza dođe do titule osvojiće maksimalno 500 bodova, pošto se posebnom metodologijom boduje svaka pobeda, zavisno od faze takmičenja i rejtinga rivala.