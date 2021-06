Razgalila se britanska publika na centralnom terenu Vimbldona, aplauzi su bili sve jači, oči su im se zacaklile... Počeli su da sanjaju o čudu. Njihov omiljeni neprijatelj je počeo da pokazuje znake slabosti. Poverovali su da mu je snaga ostala na šljaci u Parizu.

Ipak, san je bio kratak. Usledilo je povratak u surovu realnost. A u toj realnosti važi pravilo da Srbin igra najbolji tenis na svetu i da su Britanci među poslednjima koji tu mogu da se nadaju nekom čudu.

Bio je Novaku Đokoviću potreban jedan set da se navikne i adaptira na vimbldonsku travu, a onda se mašina zahuktala i započeo je moćan pohod na odbranu titule i ka najvećem podvigu u karijeri. Đoković je u prvom kolu Vimbldona pregazio domaćeg tenisera Džeka Drejpera 4:6, 6:1, 6:2, 6:2.

Kiša je skoro po navici poremetila početak Vimbldona ali tradicija kaže da šampion i svetski broj jedan ima privilegiju da igra na pokrivenom centralnom terenu i Novak je počeo u očekivanom terenu. Ali početak meča i rezultat nisu bili očekivani.

Anonimni kvalifikant Džek Drejper je pružio neočekivane trenutke sreće domaćoj publici. Momak iz okoline Londona koji zauzima 253. mesto na svetskoj trang listi se očigledno spremio maksimalno ozbiljno za travnatu podlogu i najboljeg na svetu. Novak kao da je nekako stegnuto i nezagrejano ušao u meč, nekoliko puta se okliznuo i Drejper je napravio brejk u trećem gemu.

Jeste da brejk na travi znači mnogo ali se opet očekivalo da Đoković vrlo brzo vrati izgubljeni servis i preokrene. To se ipak nije desilo iako je Novak imao čak sedam brejk prilika. Britanac je počeo sve bolje da servira, pogađao je asove, osvojio 17 od 20 poena na prvi servis i došao do senzacionalnog osvajanja seta.

Zagrmela je tada publika na Vimbldonu i čačnula ’zver’.

Navikao je Novak Đoković da igra u mnogo neprijatnijim ambijentima i da prolazi kroz još teže situacije od ove. Srpski as se tada probudio i u narednih sat i po pregazio mladog Britanca u tri seta. Namestio je servis i ispalio 20 as servisa u tri seta od kojih nijedan nije trajao duže od pola sata. Drejper je pogodio samo jedan as u drugom, trećem i četvrtom setu.

U drugom setu je Novak osvojio 13 od 14 poena kada ubaci prvi servis, u drugom 13 od 13! Kako je Đoković servirao najbolje govori podataka da Drejper u trećem setu nije osvojio nijedan posen na njegov servis! A kamoli da sanja o brejk šansi... U drugom setu mu je dozvolio samo gem, u drugom i trećem po dva i priča je bila gotova. Novak je u tri seta koja je dobio osvojio 83 poena, Drejper tek 51. Bila je to surova dominacija.

Odbrana titule i pohod na na famoznu 20. grend slem krunu je počela baš kako treba. Đoković je pokazao da i na travi ima sve ono što je potrebno za apsolutni uspeh.