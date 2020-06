Novakov patriotizam je jedinstven

Beogradska publika moći će na "Adria Tour" da uživa u igrama trojice tenisera sa sjajnim jednoručnim bekhendom, što je prava poslastica za ljubitelje belog sporta. Reč je o Austrijancu Dominiku Timu, Bugarinu Grigoru Dimitrovu, ali i našem Dušanu Duciju Lajoviću, koji su po ovom potezu prepoznatljivi na ATP turu.

Neizostavni deo svih uspeha srpske reprezentacije u tenisu, 23. igrač na svetu, osvajač jednog ATP pehara, Lajović je zaslužio epitet jednog od naših najboljih igrača u protekloj deceniji.

"Radujem se učešću na "Adria Tour", koji će biti pravi spektakl, obzirom da dolaze velika imena. Sa druge strane, dobro je što je turnir humanitarnog karaktera i što je cilj da se pomogne onima kojima je najpotrebnije. Iz tog razloga je jos veća čast igrati na jednom takvom turniru", kaže Lajović.

U petak je dan posvećen za finale TSS Tour, uz sportsko-zabavni deo pun iznenađenja, u subotu se igraju mečevi po grupama, dok je u nedelju zakazana završnica, uključujući i finale turnira.

"Mislim da će biti veoma kvalitetan tenis. Istina je da niko od nas nije igrao već duži vremenski period, tako da će biti potrebno malo vremena da se uhodamo svi u tu takmičarsku formu, ali verujem da svi oni koji dođu da podrže "Adria Tour" da će uživati u prelepom tenisu, pogotovo što Beograd dugo godina nije bio domaćin nekog teniskog spektakla van Dejvis kupa. Ovo je jedinstvena prilika za sve ljude koji su se uželeli sporta da dođu i da gledaju najbolje svetske igrače".

Izuzetan odnos Lajovića sa Novakom Đokovićem, pokretačem projekta "Adria Tour", traje dugi niz godina.

"Iskreno, jako je teško Noleta opisati u kratkim crtama. Đoković je jedan od tri najdominantnija tenisera ikada i zbog puta kojim ide verovatno će uspeti da osvoji najviše grend slem titula, i držaće rekorde koje će biti jako teško oboriti posle njega. Van tenisa smo prijatelji, svi mi iz Dejvis kup tima, i to je ono na čemu smo i radili svih ovih godina, kao što nije možda slučaj sa nekim drugim zemljama. Sa druge strane, Novak je veliki patriota. Ono što Novak pokušava da uradi za Srbiju, način na koji promoviše našu zemlju po svetu je jednostavno nešto što je izuzetno i jedinstveno. Mislim da je on svojim rezultatima pre svega, a pored toga i načinom ophođenja, uticao na to što nas ne prepoznaju samo kao Srbiju zemlju ratova, nego kao državu u kojoj ima mnogo lepih i dobrih stvari. Takvi detalji najbolje govore o njemu kakav je kao čovek. Naravno, mi svi kada završimo turnir ranije navijamo za njega i u finalima, tako da je jako lepa stvar što imamo nekog tako bliskog, a da je tako uspešan"

Dušan odlično poznaje i ostale učesnike "Adria Tour", počev od Tima, Zvereva, Dimitrova…

"Različitog su svi karaktera, ali sve su to dobri i korektni momci. Sa Dominikom sam možda i najbliži jer smo dosta puta trenirali i družili se po turnirima. U isto vreme, to su vrhunski teniseri i dobro je što različito igraju tenis i što u Beograd dolaze različiti stilovi igrača, pa će biti zanimljivo videti ih sve ovde uživo".

Lajović spremno dočekuje turnir, iako je karakter događaja više humanitarni nego takmičarski.

"Od kada su podignute mere u našoj zemlji krenuo sam da treniram tenis, a kondiciju sam radio još i ranije u stanu koliko je to bilo moguće. Tako da mislim da smo svi mi imali dovoljno vremena da se pripremimo za "Adria Tour". Sa druge strane svima nam je na neki način prijala ta pauza od konstantnog igranja i putovanja prethodnih 15 godina, tako da je ovo bio prvi put da smo svi bili u jednom mestu tako dugo, a da to nije bilo usled neke povrede".

Svako od tenisera se složio da će sav zarađeni novac od nagradnog fonda preusmeriti ka humanitarnim organizacijama.

"U saradnji sa Novakom i njegovom fondacijom odlučićemo kome ćemo to da uputimo. Pred sam početak turnira ću doneti odluku. Nažalost, ima mnogo ljudi kod nas kojima je potrebna pomoć, i nije jednostavno odlučiti se, ali biće mi zadovoljstvo da se nađem nekome i pomognem", zaključio je Lajović.