Planeta se poklonila Novaku Đokoviću posle velikog povratka najboljeg svetskog tenisera u finalu i osvajanja drugog Rolan Garosa, a ukupno 19. grend slema. Redom je teniski kralj obarao rekorde na pariskoj šljaci, ispisao je stranice istorije belog sporta preokretom od 0:2 do 3:2 protiv Stefanosa Cicipasa u finalu, bacio je drugi put Rafaela Nadala na kolena u Parizu... A, svaki put kada mu se Tenis Sandgren našao na putu do trofeja, srpski as je turnir završavao sa visoko podignutim peharom u vazduhu.

Tenis Sandgren je Đokovićev talisman. Igrao se Đoković tenisa protiv Tenisa Sandgrena, a američki teniser znao je šta sledi odmah kada je video da je u Novakovom delu kostura. Prokomentarisao je to na sebi svojstven način pre početka Rolan Garosa, najblaže rečeno nije bio zadovoljan, a znao je da proprati Novakovo osvajanje titule u Parizu. Pripisao je sebi zasluge za Đokovićev podvig. Jer kada god se sretnu konačan ishod turnira se zna.

Well, ur welcome 😂 — Tennys Sandgren (@TennysSandgren) June 13, 2021

Sve je počelo na Vimbldonu pre tri godine kada su im se putevi ukrstili u prvom kolu, baš kao i ove na Rolan Garosu. Đoković je počistio Amerikanca, napravio siguran prvi korak na vimbldonskoj travi u pohodu na četvrti od pet pehara osvojenih na grend slemu u Londonu.

Ubrzo su se voljom žreba našli jedan preko puta drugog i na US openu, gde je Tenis Sandgren otkinuo Novaku jedan set, a to je bio jedini set koji je prvi reket sveta prepustio rivalima. Prošetao se Đoković do treće i, za sada, poslednje titule na US openu, a Sandgrenu je vć tada „postalo zlo“ od susreta sa srpskim asom.

IZBOR UREDNIKA

Samo na velikim turnirima Đoković i Sandgren zakazuju sučeljavanje. Stajao je američki teniser na Novakovoj stazi i u Sinsinatiju minule sezone, proveo se kao na grend slemovima, a ko će osvojiti masters u Sinsinatiju nije se postavljalo pitanje. Ako bi ga neko i postavio, najbolje bi bilo da je upućeno Tenisu Sandgrenu. Ipsalio bi Amerikanac odgovor iz topa – Novak Đoković.

Novo poglavlje te priče dobijeno je na Rolan Garosu, a prilikom žrebanja na Vimbldonu, jedno ime će biti i te kako poželjno da se nađe na spisku Novakovih rivala.