Novo doba belog sporta - samo jedan član stručnog štaba, do 100 ljudi na turniru...

Beli sport se priprema za novo, postkoronarno doba u kojem, kako se čini, ništa neće biti isto Ali, šta je tu je, moramo se prilagođavati.

Kako bi tenis mogao da izgleda, možemo da dobijemo naznaku na egzibicionim turnirima koji se ovih sedmica održavaju prvo u Nemačkoj, a sada i u SAD, a sve pod pokroviteljstvom tehnološkog giganta Orakla, ali i Novak Đoković fondacije. Upravo na prvom na teritoriji Amerike učestvovao je, između ostalih, naš najveći talenat Miomir Kecmanović probivši se do finala.

U suštini, sve je minimalistički - teren je bez gledalaca, pomoćnih sudija i klinaca koji skupljaju loptice i dodaju peškire - samo glavni sudija i igrači. A tradicionalno rukovanje zamenili su dodiri reketima. Turniri se igraju i po posebnom bodovnom sistemu, ali to zasad nije ni važno, jer se ne očekuje da se uvede kada se vrate ATP i WTA takmičenja.

©AFP





Zasad su zahvaljujući procurelim informacijama poznata tri osnovna pravila od kojih će jedno napraviti veliku buru. Izvor je WTA, to jest ženski deo belog sporta, ali se očekuje da isto važi i za ATP. A pravilo koje donosi pometnju je da će uz takmičara moći da putuje samo još jedan član stručnog štaba. O gledaocima ne treba ni razmišljati u narednom periodu

To naravno uglavnom pogađa one najbolje ujedno i najbogatije pošto je u normalnoj situaciji najmanje troje ljudi uz njih - glavni trener, fizioterapeut i menadžer. A da ne pričamo o pomoćnim trenerima, trening partnerima, porodici, prijateljima, nutricionistima, sponzorima...

EXO - TENIS ATLANTA

Sada to pada u vodu, tako da će doći do "klasnog izjednačenja" što može značajno da utiče na rezultate. Sve su to naravno pretpostavke, ali ko se brže prilagodi i snađe, taj će profitirati. A onim siromašnijima se tako pruža prilika da postignu nešto što ranije nisu smeli ni da sanjaju.

Preostala dva pravila koje će biti primenjena u budućnosti su da na teniskim takmičenjima neće biti dozvoljeno više od 100 ljudi i da će se tokom meča pri promeni strana čekati jasna dozvola sudije, ne bi li se izbegli fizički kontakti.