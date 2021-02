Najbolji tenis u karijeri igra Danil Medvedev u poslednjih nekoliko meseci.

Ruski teniser je došao do četvrtfinala Australijan opena i niz bez poraza produžio na 18 mečeva. Ali nisu to bili bilo kakvi protivnici, Medvedev je na tom putu pobeđivao Đokovića, Nadala, Tima, Zvereva, Raonića, Švarcmana... Niko s vrha mu se nije provukao. Osim Federera, koji godinu dana i ne igra zbog povrede.

Bez obzira na sve, Medvedev ostaje skroman, svestan da igra u eri trojice najvećih tenisera svih vremena, kojima je uvek pokazivao maksimalno poštovanje. Tako je bilo i danas posle proboja u četvrtfinale Australijan opena.

„Srećam se kada je Sampras oborio rekord po broju osvojenih grend slemova. Bio sam mali, ali sećam se tekstova u novinama kako je to rekord koji nikad neće biti oboren. Kao što je slučaj sa Mesijem i Ronaldom u fudbalu. A onda su došla trojica igrača koja nisu samo oborila Samprasov rekord, neko su ga rasturila“, rekao je Medvedev.

I objasnio zašto sebe nikada ne stavlja u istu ravan sa Đokovićem, Nadalom i Federerom.

„Te njihove brojke su nestvarne. Pogledajte mene, recimo, imam 25 godina, igram vrhunski tenis, među najboljima sam na svetu i imam nula osvojenih grend slemova! Da bih njih dostigao, da bih došao do 20 slemova, morao bih u narednih pet godina da osvojim svaki. A, znamo da se na Rolan Garosu do sada nisam proslavio... Dakle, pet godina po četiri trofeja, da sve pobeđujem, dobijam sve mečeve koji odu u pet setova, da se nikad ne povređujem. To je suludo. Za mene su njih trojica najbolji teniseri svih vremena, bez dileme“, podvukao je Danil Medvedev.

Do prvog grend slem trofeja u karijeri Rusa put vodi prvo protiv zemljaka i druga iz detinjstva Andreja Rubljova, u polufinalu, po žrebu, trebalo bi da igra protiv Nadala, a u finalu protiv Đokovića.