Đoković na listi učesnika Australijan Opena, spekuliše se da dolazi s medicinskim izuzećem

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Sidneja)

Dileme više nema: Novak Đoković je na listi učesnika predstojećeg Australijan Opena. Organizator grend slema Tenis Australija je danas objavila imena prijavljenih tenisera, a na čelu tog spiska je srpski as.

Međutim, još otkako su objavljeni sastavi selekcija za predstojeći ATP kup u Sidneju, Novak je ponovo postao sportska tema "broj 1" u australijskim medijima. Da li se vakcinisao ili će to uraditi u narednim danima, pitanje je koje se najčešće mogu čuti, imajući u vidu čvrst stav australijskih vlasti da je ulazak u zemlju dozvoljen samo potpuno vakcinisanim osobama, dok oni koji nisu primili vakcinu moraju da provedu 14 dana u karantinu.

Međutim, tiražni dnevni list Herald San iz Melburna saznaje da će najbolji teniser sveta najverovatnije iskoristiti "rupu u propisima" i da u tome navodno ima podršku organizatora prvog grend slema, Tenis Australije. Naime, zdravstveno izuzeće od vakcinacije je drugi način na koji može da se uđe u Australiju bez karantina, a kako piše Herald San, Đoković‚"ima osnova da se prijavi za izuzeće".

"Podrazumeva se da će prvog tenisera sveta u tome podržati Tenis Australija, koja želi da najjači adut turnira dođe u Melburn, gde bi imao priliku da ispiše istoriju kao prvi igrač koji će osvojiti 21 grend slem titulu", navodi se u tekstu lista Herald San.

Međutim, Tenis Australija je kasnije tokom dana oštro demantovala spekulacije da će podržati bilo kog tenisera u traženju izuzeća.

"Svaki zahtev za izuzeće mora da prati stroge vladine smernice, zasnovane na kliničkim preporukama državnog savetodavnog tela za imunizaciju (ATAGI). Isti proces važi za tenisere kao i za svakog drugog putnika koji dolazi u Australiju. Svako nagađanje da Tenis Australija traži ’rupe’ u ovom procesu je naprosto neistinito", izjavio je portparol Tenis Australije povodom napisa Herald Sana.

Propisi u australijskoj saveznoj državi Viktorija su jasni i premijer Danijel Endrjuz je u više navrata ponovio stav da će samo vakcinisani teniseri moći da dođu u Melburn, te da Vlada Viktorije neće slati zahteve Saveznoj vladi Australije za izuzeće bilo kojeg igrača. Međutim, izuzeće iz zdravstvenih razloga automatski znači da putnik iz inostranstva ne mora u karantin.

Čelnici Tenis Australije su još ranije u zvaničnom saopštenju naglasili da dve primljene doze vakcine ostaju uslov za učešće na turniru u Melburnu, "osim ukoliko postoji validan razlog za medicinsko izuzeće", koje odobravaju australijski zdravstveni zvaničnici.

Herald San još navodi da bi Đoković, ukoliko nije vakcinisan i ako nema izuzeće, trebalo da doputuje u Australiju najkasnije 16. decembra, kako bi do 1. januara "odradio" karantin i mogao da učestvuje na ATP kupu.

I dok su australijski mediji uglavnom još "u magli" oko Novakovog učešća na prvom grend slemu sezone, u njegov dolazak u Melburn ne sumnja nekadašnji teniski dubl šampion, a danas TV komentator Tod Vudbridž.

"Novak je imao izbor da se prijavi ili da se ne prijavi, ali se ipak upisao na listu učesnika. To znači da moramo da verujemo da dolazi i u Melburn i da će biti ovde tokom celog teniskog leta. To će biti jako dobro za tenis, kao i za Novakove navijače. On zna vladine propise po pitanju vakcinacije, a to, možemo da pretpostavimo, znači da ih već ispunjava, ili će ipak povući neki potez koji ne očekujemo", izjavio je Vudbridž za 2GB radio.

Inače, na spisku učesnika Otvorenog prvenstva Australije nema sedmostruke šampionke grend slema u Melburnu, Serene Vilijams.

Piše: Branko CVETOJEVIĆ