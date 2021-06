Vreme zagrevanja je prošlo, sezona na šljaci dobiće kulminaciju u Parizu gde je startovao Rolan Garos. A Novak Đoković bi svoj prvi meč trebalo da odigra večeras sa početkom oko 21 časa. Protivnik je Tenis Sandgren, što ne bi trebalo da predstavlja neku veliku prepreku za srpskog tenisera.

Uprkos činjenici da je Novak Đoković u tridesetim godinama i dalje je neustrašiv čak i na svojoj najslabijoj podlozi, šljaci. Ovogodišnji Rolan Garos nova je prilika da to i pokaže, a trka za Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom i dalje traje. Izlišno je i pisati koliko bi značilo Novaku da bude šampion u Parizu, ali do toga je put dugačak. Prvi korak se zove - Tenis Sandgren.

Đoković kreće Rolan Garos osokoljen osvajanjem turnira u Beogradu što je dobar zalet za prvi meč na pariskoj šljaci.

Veliko samopouzdanje Novaku daje činjenica da je osvoji prvi grend slem ove sezone, uzeo je Australiju, a loša stvar za ovogodišnji Rolan Garos je što će mu u istoj strani žreba biti i Rafael Nadal i Rodžer Federer.

Prvi protivnik je Sandgren, trenutno 66. teniser sveta, ali to je čak i dobar parametar za njega s obzirom na to kako igra ove 2021. godine, tako da se može reći da je dobar protivnik za zagrevanje.

Sandgren se pojavio u glavnom žrebu na 17 turnira tokom poslednje godine, a u čak 12 je poražen u prvom kolu, uključujući Beograd prošle sedmice. Zaista bi bilo iznenađenje da napravi neke veće problem Đokoviću na grend slemu.

Kao što Novaku šljaka nije omiljena podloga, tako je i sa Sandgrenom. Novak dobija 80% mečeva na šljaci, a Sandgren samo 31%. Ove sezone ima skor 3-7, a na šljaci 1-3.

Đoković i Sandgren su se do sada sastali tri puta. Dva puta na betonu i jednom na travi. Đoković je dobio sva tri obračuna tako da vodi sa 3:0 u međusobnim susretima.

Cela sezona na šljaci bila je šarena za Đokovića, kao i za Nadala uostalom, ali jasno je bilo sve vreme da se njih dvojica oštre za Rolan Garos. Došlo je i do međusobnog susreta u finalu Rima, a Španac je dobio taj meč. Međutim, najviše će se ubedljivo računati ono što sledi u Parizu. Ako tu Novak uspe do grend slema, onda će mu se drastično povećati šanse da preskoči i Nadala i Federera po broju grend slemova. Mada i bez ovogodišnjeg Pariza to ne deluje kao nemoguća misija.

(1.01) ĐOKOVIĆ - SANDGREN (10.90)

Iako Novak nije ni započeo turnir u Bulonjskoj šumi, svi već željno očekuju njegove duele protiv Federera, pa Nadala.

"Jeste, nadajmo se da će do to tog polufinala i doći. Dug je put do tog meča. Znam da svi to priželjkuju, kao i četvrtfinale sa Federerom. Treba sve to prebroditi. Na žreb ne može da se utiče, ali mogu na usmerenost pažnje ka narednom danu, ka tome da se dovedem u optimalno fizičko i psihičko stanje. Znam da kada sam u tom nekom uravnoteženom stanju, mogu da pobedim bilo koga i na bilo koji podlozi. To sam dokazao u prošlosti, radujem se velikom izazovu u Parizu. Nadamo se najboljem, nisam jedini koji želi trofej i biće izazovno, ali sam spreman", rekao je Đoković.

Najvažnije će Novaku, za početak, biti da dobije ovaj susret protiv Sandgrena u prvom kolu, ali uz to će sigurno srpski teniser gledati da posao odradi što pre kako bi sačuvao energiju za sledeće mečeve.

Ukoliko se Novak plasira u narednu rundu protivnik će mu biti bolji iz duela Luka Puj - Pablo Kuevas. Ukupni nagradni fond Rolan Garosa je 17.171.108 evra.

Treba dodati da će danas na teren Rolan Garosa i Aleksandra Krunić. Ona će se sastati sa američkom teniserskom Kori Gauf. Taj meč bi trebalo da počne oko 16 časova i 30 minuta.