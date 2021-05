Novak Đoković potvrdio je da će igrati na turniru u Beogradu koji se održava krajem ovog meseca, a pored toga dotakao se i teme smene generacija.

Jasno je da on, Rafael Nadal i Rodžer Federer ne mogu da igraju doveka, te da se očekuje smena na vrhu i sve se češće događa da mlađi teniseri dolaze do osvojenih ATP turnira.

Novak ističe da je smena neizbežna, te da je samo pitanje da li će se dogoditi sledećeg meseca ili sledeće godine.

"Rezultati to govore, tu nema dileme. Igrači poput Cicipasa, Medvedeva, Zvereva i ostalih igraju sve bolje, osvajaju turnire i poene. Smena generacija je neizbežna u vrhu muškog tenisa i ona dolazi. Da li će se dogoditi sledećeg meseca ili sledeće godine – ne znam. Lično, više ne obraćam toliko pažnju na ATP listu kao što sam ranije. Uspeo sam da oborim rekord i to mi je bio fokus. Sada sam koncentrisan na grend slem turnire i pokušavam da na njima budem na svom vrhuncu“, rekao je najbolji teniser sveta.

Kaže srpski teniser da je Rolan Garos njegov glavni fokus, te da će se okrenuti najviše grend slemovima.

„Raspored je svakako drugačiji. Ne bih rekao da se osećam čudno – radovao sam se tom trenutku u svojoj karijeri u kojoj imam više vremena za porodicu i stvari koje me interesuju. Ipak, i dalje igram određeni broj turnira kako bih se optimalno pripremio za grend slem turnire. Mislim da su četiri turnira pred Rolan Garos, koliko ću odigrati, sasvim dovoljno da budem spreman za Pariz, a tu želim da budem na svom vrhuncu“, rekao je srpski teniser.

Novak je tokom Australijen opena 2021. godine najavio da je snimio dokumentarni film o osvajanju tog turnira.

„I dalje se snima materijal za taj film. Snimaćemo u Beogradu pred start Rolan Garosa, ekipa radi i obavlja intervjue sa mnogim ljudima koji su bili važni za moju karijeru. Dokumentarac će se fokusirati na dostizanje ’istorijskog broja 1’ – putovanja koje sam prošao od početka života do prethodnog marta. Plan nam je da ga objavimo pre US opena ili malo posle njega, ali svakako do kraja godine. I dalje ne mogu da podelim sa javnošću kako će se film emitovati, ali čim budem bio u mogućnosti, svi će znati“, rekao je Đoković.