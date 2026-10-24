Đoković se vraća u Bazel posle 15 godina i kreće od 35. igrača sveta, u polufinalu čeka Ben Šelton

Žreb je odlučio da mu prvi protivnik bude francuski teniser Igo Amber, trenutno 35. igrač sveta, koji je u jednom trenutku karijere zauzimao i 13. poziciju na ATP listi. Đoković i Amber do sada su odigrali samo jedan međusobni meč. Bilo je to u osmini finala Vimbldona 2019. godine, kada je srpski as slavio maksimalnim rezultatom 3:0, pa će Francuz sada imati priliku da mu se revanšira posle više od sedam godina.

Ukoliko opravda ulogu favorita na startu, Novaka bi u četvrtfinalu mogao da sačeka neugodni Aleksander Bublik, dok se kao potencijalni protivnici u polufinalu izdvajaju Ben Šelton i Jirži Lehečka. U eventualnoj borbi za trofej mogao bi da odmeri snage sa Rafaelom Hodarom ili Arturom Fisom, pod uslovom da se ostvare projektovani rezultati.

Međutim, mnogo zanimljivije od samog žreba jeste pitanje zbog čega je Đoković odlučio da se posle toliko vremena vrati u Bazel. Srpski teniser trenutno zauzima 11. mesto u ATP trci za Završni masters, što znači da mu predstoji ozbiljna borba za mesto na turniru osmorice najboljih. Iako je tokom sezone više puta naglašavao da mu plasman na Završni masters nije među glavnim prioritetima, očigledno je da u završnici godine ipak želi da pokuša da se domogne prestižnog takmičenja.

Situaciju mu donekle olakšava povreda Janika Sinera, koji je završio sezonu, što znači da će i deveta pozicija u trci biti dovoljna za odlazak u Torino.

Turnir u Bazelu pripada seriji ATP 500, što znači da bi Đoković osvajanjem titule mogao da zaradi maksimalnih 500 bodova. Kada se tome doda i predstojeći Masters u Parizu, na kojem je u igri još 1.000 bodova, jasno je da srpski as ima prostora da popravi plasman i izbori kartu za Italiju.

Prvobitni plan bio je da Novak posle azijske turneje nastupi samo u Parizu, ali je eliminacija od Huberta Hurkača već u drugom kolu Šangaja očigledno uticala na promenu rasporeda. Specijalna pozivnica organizatora turnira u Bazelu stigla je kao idealna prilika da se nadoknadi deo izgubljenog i da se sudbina plasmana u Torino ne prepusti isključivo rezultatima na poslednjem Mastersu u sezoni.

Inače, Đoković iz Bazela nosi veoma lepe uspomene. Prvi put je tamo nastupio 2009. godine, kada je u finalu savladao velikog rivala Rodžera Federera i osvojio titulu. Švajcarac mu se revanširao već naredne godine, takođe u finalu, dok je Novak 2011. stigao do polufinala, u kojem ga je posle tri seta eliminisao Kei Nišikori.

U tri uzastopna nastupa srpski as ostvario je bilans od 12 pobeda i samo dva poraza.

Sada se, deceniju i po kasnije, vraća na mesto na kojem je već podizao pehar. Ovoga puta, međutim, ulog nije samo trofej u Bazelu, već i mogućnost da se sezona produži velikim finalnim izazovom u Torinu.