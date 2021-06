Običan čovek bi sve dao da može na jedan dan da se zameni sa najboljim sportistima sveta. Da igra igru koju voli i od toga zarađuje veliki novac, pa nek usput mora da istrpi i poneko pitanje novinara. Jer da nema medija ne bi bilo ni toliko para, pa opet – Naomi Osaka je izgubila živce i odbila da se pojavi na obaveznoj konferenciji za novinare na Rolan Garosu. Kad su je organizatori takmičenja kaznili, ona je tišla iz Pariza. Rafael Nadal je reagovao rekavši da je razume, ali da bi i ona trebalo da shvati da teniseri ne bi bili to što jesu da nema medija. Novak Đoković je pak stao u odbranu Japanke.

Zna on dobro kako je kad se zarati s novinarima. Oni sa zapada su često tražili bilo kakav razlog da ga napadnu. Ali Novak sam nikad nije odbio da se pojavi na konferenciji za novinare. Ali kad priča o Naomi…

“Naomi je mlada i mogu da je dobro razumem i saosećam sa njom jer sam i ja mnogo puta u karijeri izvlačio deblji kraj sa medijima i znam kakav je osećaj. Podržavam je i mislim da je bila jako hrabra, žao mi je što prolazi kroz teško stanje, tako sam čuo, želim joj sve najbolje i nadam se da će se oporaviti. Ona je jako važna za naš sport i potrebna nam je nazad, ovo je bilo jako hrabro i ona najbolje zna kako se oseća. Ako je potrebno vreme da napuni baterije, onda to i treba da uradi, podržavam je i nadam se da će se vratiti jača”, rekao je Đoković.

Kad priča o toj polemici sa medijima, Novak podseća i da bi upliv društvenih mreža mogao da promeni odnos sportista i novinara.

“Navikli smo mi na ovu atmosferu i na to da radimo intervjue posle svakog meča, to je deo sporta. Mediji su važni bez ikakve sumnje, to nam donosi platformu da razgovaramo sa navijačima na tradicionalni način. To je bio i jedini način, ali sada svi imamo društvene mreže i tako komuniciramo sa njima”.

A o kazni organizatora takmičenja…

“Grend slemovi se štite i štite svoj biznis. Pratiće uvek pravila, postaraće se da to uradiš ili ćeš platiti kaznu. Ne čudi me njihova reakcija”.