Još se žuta loptica nije pomerila s mesta, još teniska sezona nije počela, a za Novaka Đokovića stiže nova lepa vest.

S obzirom na to da se Rafael Nadal nije prijavio ni za jedan od januarskih turnira, koji počinju za koji dan, a igraće se u Delrej biču i Antaliji, pa samim tim neće imati šansu da doda 250 bodova na svoj konto, matematika je još malo „pogurala“ Novaka Đokovića ka apsolutnom rekordu po broju nedelja na teniskom tronu.

Kako su izračunali Novakovi fanovi, a sve to pasionirano prate iz dana u dan, srpski as je osigurao 310 nedelja na prvom mestu ATP liste, pa makar ne odigrao nijedan meč sve do 8. marta!

A zna se odranije da je upravo taj datum ključan, da bi za Dan žena Đoković trebalo da obori Federerov rekord i da počne 311. nedelju vladavine, što nije uspelo nijednom teniseru do sada, otkako se računa ATP lista.

Uopšte nema dileme da će Novak početi da piše svoj rekord od 8. marta, ali dok matematika i to ne potvrdi, može da uživa u podatku da će sigurno stati rame uz rame sa Rodžerom po dugovečnosti dominacije u teniskom karavanu.