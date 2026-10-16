Đoković u Federerovom domu posle 15 godina
Vreme čitanja: 2min | pet. 16.10.26. | 17:01
Novak igra u Bazelu, juri titulu na turniru iz kategorije 500
Novak Đoković stiže u Bazel! Najbolji teniser u istoriji belog sporta odlučio je da igra na turniru iz kategorije 500 u Švajcarskoj, gde je Rodžer Federer nekada dominirao u rodnom gradu. Prošlo je 15 godina od kada je srpski teniser poslednji put igrao na ovom turniru, tako da su ovo velike vesti pred kraj sezone.
Dan posle vesti da Karlos Alkaras neće igrati u Bazelu, već u Beču, organizatori turnira "Swiss Indoors" (24. oktobar - 1. novembar) uzvratili su tako što su "bacili bombu" – uspeli su da privole Novaka Đokovića da nastupi na njihovom turniru.
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Kako je njegov menadžment potvrdio za švajcarski list "Blick", osvajač 24 grend slem titule prihvatio je poziv "u poslednjem trenutku i sa velikim zadovoljstvom". Za srpskog tenisera ovo će biti povratak u dvoranu "Sent Jaboks" posle 15 godina. Na prethodna tri učešća, od 2009. do 2011. godine, jednom je stigao do polufinala, a dva puta se u finalu sastao sa domaćim miljenikom Rodžerom Federerom. Oba finala bila su neizvesna i rešena u tri seta, a Đoković je 2009. godine osvojio titulu. To je bio jedan od pet poraza u finalima koje je Federer doživeo na svom omiljenom turniru u Bazelu, na kojem je ostvario i deset pobeda.
Na putu do titule u Bazelu 2009. godine, Đoković je u četvrtfinalu savladao i Stena Vavrinku, protiv kojeg bi ponovo mogao da igra u Bazelu. Švajcarac, koji će završiti karijeru krajem godine, ove sezone će na turniru u Švajcarskoj biti posebno ispraćen i počastvovan povodom odlaska u penziju. Đoković je trenutno osmi teniser sveta i jedan od favorita u Bazelu. Među ostalim kandidatima za titulu su Ben Šelton, Feliks Ože-Alijasim, Tejlor Fric i prošlogodišnji šampion Žoao Fonseka.
U Šangaju je Đoković nedavno izgubio već u prvom kolu, ali je pre toga osvojio turnir ATP 500 u Pekingu.
Pored Vavrinke, još nekoliko švajcarskih tenisera moglo bi da dobije priliku da odmeri snage sa rekorderom po broju grend slem titula. Za domaći turnir predviđeni su i Henri Bernet, Remi Bertola, Mika Brunold, Žerom Kim i Dominik Striker. Organizatori bi početkom naredne nedelje trebalo da objave ko će dobiti specijalne pozivnice za glavni žreb, a ko će nastupiti u kvalifikacijama.
Dobra vest za švajcarski tenis jeste to što Đoković ispunjava uslove za takozvani "A+ wildcard" - posebnu pozivnicu namenjenu apsolutnim teniskim zvezdama, koja može da se dodeli i u veoma kratkom roku. Zbog toga legendarni srpski teniser neće oduzeti mesto nijednom mladom švajcarskom igraču.