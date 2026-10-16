Đoković u Federerovom domu posle 15 godina

Kako je njegov menadžment potvrdio za švajcarski list "Blick", osvajač 24 grend slem titule prihvatio je poziv "u poslednjem trenutku i sa velikim zadovoljstvom". Za srpskog tenisera ovo će biti povratak u dvoranu "Sent Jaboks" posle 15 godina. Na prethodna tri učešća, od 2009. do 2011. godine, jednom je stigao do polufinala, a dva puta se u finalu sastao sa domaćim miljenikom Rodžerom Federerom. Oba finala bila su neizvesna i rešena u tri seta, a Đoković je 2009. godine osvojio titulu. To je bio jedan od pet poraza u finalima koje je Federer doživeo na svom omiljenom turniru u Bazelu, na kojem je ostvario i deset pobeda.

Na putu do titule u Bazelu 2009. godine, Đoković je u četvrtfinalu savladao i Stena Vavrinku, protiv kojeg bi ponovo mogao da igra u Bazelu. Švajcarac, koji će završiti karijeru krajem godine, ove sezone će na turniru u Švajcarskoj biti posebno ispraćen i počastvovan povodom odlaska u penziju. Đoković je trenutno osmi teniser sveta i jedan od favorita u Bazelu. Među ostalim kandidatima za titulu su Ben Šelton, Feliks Ože-Alijasim, Tejlor Fric i prošlogodišnji šampion Žoao Fonseka.

U Šangaju je Đoković nedavno izgubio već u prvom kolu, ali je pre toga osvojio turnir ATP 500 u Pekingu.

Pored Vavrinke, još nekoliko švajcarskih tenisera moglo bi da dobije priliku da odmeri snage sa rekorderom po broju grend slem titula. Za domaći turnir predviđeni su i Henri Bernet, Remi Bertola, Mika Brunold, Žerom Kim i Dominik Striker. Organizatori bi početkom naredne nedelje trebalo da objave ko će dobiti specijalne pozivnice za glavni žreb, a ko će nastupiti u kvalifikacijama.

Dobra vest za švajcarski tenis jeste to što Đoković ispunjava uslove za takozvani "A+ wildcard" - posebnu pozivnicu namenjenu apsolutnim teniskim zvezdama, koja može da se dodeli i u veoma kratkom roku. Zbog toga legendarni srpski teniser neće oduzeti mesto nijednom mladom švajcarskom igraču.