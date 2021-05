Druga teniserka sve i četvorostruka gren slem šampionka Naomi Osaka je objavila večeras da se povlači sa Rolan Garosa.

Japanka je donela tu odluku zbog neslaganja sa organizatorima trunira oko obaveza koje je imala prema medijima.

Ona je uoči turnira poručila da se neće pojavljivati na obaveznim pres konferencijama niti će razgovarati sa medijima kako bi sačuvala svoje mentalno zdravlje. Kod nekih je naišla na podšrku, kod nekih na osudu. Organizatori pariškog gren slema su bili iziričiti u stavu da će finansijski kažnjavati Osaku, a onda je i diksvalifikovati ako uradi to što je naumila. Posle njene pobede u prvom kolu je kažnjena sa 15.000 dolara zbog nepojavljivanja pred medijima, a danas je sama odlučila da se povuče i izbegne diskvalifikaciju.

Odluku je saopštila putem društvenih mreža.

“Pozdrav svima, ovo nije situacija koju sam ikad zamišljala ili planirala da može da se dogodi kad sam objavila post pre nekoliko dana. Mislim da je trenutno najbolje za turnir, ostale igrače i moje zdravlje to sam se povukla i što će svi moći da se vrate tenisu. Nikad nisam želela da privučem pažnju, a priznajem da su moje poruke mogle da budu jasnije

Istina je da sam patila od dugih perioda depresije posle US Opena 2018. godine i da sam se veoma teško nosila sa tim. Svi koji me poznaju znaju da sam introvertna i na turnirima često mogu da me vide sa slušalicama u ušima kako bih suzbila tu društvenu anksioznost.

Teniski mediji su uvek bili dobri prema meni, želim da se izvinim svima, posebno onim kul novinarima koje sam možda povredila. Po prirodi nisam javni govornik i imam ogromne napade anksioznosti pre nego što treba da se obratim svetskim medijima.

U budućnosti stvarno želim da razgovaram sa organizatorima kako možemo da poboljšamo život igrača, novinara i gledalaca. Ljubav vas, vidimo se.“