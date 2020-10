Bio je to jedan od najmučnijih, ujedno i najčudnijih trenutaka u karijeri Novaka Đokovića, taj nesretni pogodak lopticom pravo u grlo linijskog sudije. Oštro tumačenje pravila od strane nadležinih na US openu koštalo je našeg asa diskvalifikacije i oduzimanja prilike da na talasu fantastične forme i nepobedivosti u 2020. stigne do 18. grend slem pehara.

Salva kritika, teorija zavere i svakakvih priča stizala je sa obe strane navijačkog i medijskog spektra, a jedini koji je našao mir u svemu tome je bio upravo Beograđanin. Snaga i mir koje su ga dovele do nove titule na mastersu u Rimu. Bio je to turnir na kojem je ponovo, ko zna koji put, dokazao da je mentalna gromada i da ništa ne može da ga spreči da "jede" protivnike kada je nadahnut i spreman.

Znali smo mi dobro da je lav najopsaniji kada je ranjen, jer tada nema kalkulisanja, cile-mile i slično. Igra se da se "rasturi" onaj prekoputa mreže, da mu se od prvih udaraca pokaže ko kosi, a ko vodu nosi. Upravo tako i deluju prva četiri susreta Đokovića na Rolan Garosu, izuzev možda poslednjeg, mada je i Karena Hačanova ispratio sa 3:0.

Taj i takav Đoković, nekoliko sedmica i mečeva kasnije, danas ima priliku da razočaranje iz Njujorka dodatno stavi ad acta. Jer protivnik za prodor u polufinale Rolan Garosa mu je Pablo Karenjo Busta (16.35).

“Ovi uslovi u Parizu pogoduju i Pablu, pošto voli sporije podloge, slično Bautist-Agutu. Čeka na grešku protivnika, ali ume i da uđe u teren, a ima i odlilčan bekhend. Kompletan igrač”, procenio je Nole narednog protivnika.

Španac, 17. nosilac u Večnom gradu je direktno profitirao od tog incidenta u Velikoj jabuci, ali je našem asu sigurno ostao gorak ukus u ustima. Ne samo zbog idiskvalifikacije, već i čini se pomalo nekolegijalnog ponašanja Španca, koji niti jednim gestom nije želeo da pomogne da se meč nastavi na terenu, a ne da odlučuju zvaničnici. Mirno je sedeo i čekao razvoj situacije, i kada je drastična odluka doneta delovao je prilično srećno. Ali, ko se poslednji smeje…

Nesportski motivi za tako nešto idu njemu na dušu, mada ko mu može zameriti kada je igrao protiv najboljeg. Da nije bilo tog incidenta, bez sumnje bi izgubio, iako se odlično držao u prvom setu i vodio sa brejkom 6:5. Danas mu, verujemo nema spasa.

“Ne razmišljam o tom incidentu, jer se takve stvari praktično nikada ne dešavaju”, pristio se Busta događaja iz Njujorka.

“Mislim samo kako da dam sve od sebe. Znam da je to bila teška situacija za Novaka, znam da nije to hteo. On je sjajan teniser i osoba. Ali, nekada čovek ne može da kontroliše emocije. Bila je to greška”.

Đoković je protrčao kroz prve četiri runde RG-a bez izgubljenog seta i deluje nezaustavljivo. Kvalitet igre koju pokazuje u Parizu je vanserijski i teško da bi iko mogao da se nosi barabar sa Srbinom. No, ta dodatna motivacije i sećanje na nesretni US open dodatna su motivacija za našeg asa, koja će mu dati još ono malo oštrine i snage te bilo šta osim ubedljivog trijumfa nad današnjim protivnikom ne treba očekivati.

“Kada sam na 100 posto, verujem da nisam inferioran prema bilo kome! Verujem da imam šansu, mada Novak igra odlično. Osvojio je Rim, ovde je siguran i ostaje mi nada da ću pružiti dobru igru. Proteklih dana sam imao problema sa stomakom i ako protiv njega ne budem potpuno zdrav, nemam šta da tražim”, hrabri se 29-godišnjak iz Hihona.

Još tri koraka, ali svakako najteža je pred budućim osvajačem Rolan Garosa. Većina tipuje da će se za Kup musketara, boriti u nedelju drugi i prvi reket sveta. Rafa Nadal juri 13. Kup musketara, a tek drugi Nole. Zanimljivo je još istaći da ukoliko pobnedi na ovogodišnjem Rolan Garosu, Đoković će postati prvi teniser koji je sva četiri grend slema osvajio najmanje u dva navrata.

