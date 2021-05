Sa osvojenim Serbia openom i novih 250 bodova na ATP listi Novak Đoković je krenuo za Pariz.

Rolan Garos je startovao u nedelju, ali prvi meč najbolji teniser sveta igraće protiv Tenisa Sandgrena u ponedeljak (11.00), kao i svi u njegovom delu kostura, a ova godina je kuriozitet, jer su u istom delu žreba trojica najboljih svih vremena: Đoković, Nadal i Federer.

Kada je Otvoreno prvenstvo Francuske u pitanju, tu se manje-više sve najbitnije zna: to je igralište Rafaela Nadala u kojem niko nikad nije pobeđivao kao on. U grčkoj mitologiji postoji mit o Anteju, velikom junaku koji je snagu crpeo iz dodira sa Majkom Geom (Zemljom). Nešto najbliže tome što se može zamisliti u moderno doba je upravo Nadal. Čovek koji na zemljanoj podlozi igra pet puta bolje nego na svim ostalim. Od 20 grend slemova koje je skupio tokom karijere, 13 je osvojio u Parizu.

Ako bi sve išlo po kursu, Novak Đoković bi u polufinalu trebalo da se sretne sa Rafaelom Nadalom. To bi u svakom slučaju bilo finale pre finala. Ali, možda i nije rđav znak, jer jedini put u karijeri kada je srpski as savladao Španca u Parizu bilo je u četvrtfinalu 2015. godine, kada je Novak slavio sa 3:0. Dok, svaki put kada su igrali u finalu, dobijao je Bik sa Majorke.

Enigma je u kakvoj je formi Đoković otputovao za Francusku, jer je dva poslednja meča na Serbia openu dobio daleko teže nego što se očekivalo i bio je vidno nervozniji nego što bi trebalo. Ali, ako smo nešto naučili iz svih prethodnih godina kada je Novakov nastup na grend slemovima u pitanju je da prva tri kola igra sa onoliko intenziteta koliko mu je potrebno da pobedi, dok posle toga počinje da ubrzava, da bi od četvrtfinala nagazio pedalu gasa.

Na papiru gledano, sve je kada je Rolan Garos u pitanju isto kao minulih godina, osim što – nije. Svakom zaljubljeniku u tenisu, svakom novinskom izveštaču, jasno je da ove godine trofej ima duplo veću težinu nego do sada. Šta je drugačije?

Osvajanjem Australijan opena Đoković je zaostatak za dvojicom najvećih rivala, Nadalom i Federerom, sveo na dva grend slem pehara. Oni imaju po 20, a on 18. I Pariz je turnir koji bi vrlo lako mogao da bude prekretnica u toj velikoj borbi za Najvećeg svih vremena.

Nadalu je prestonica Francuske druga kuća. Odnosno, teniski gledano - prva. I da dođe bez noge, sa prebijenom rukom i polomljenim reketom, bio bi favorit za titulu. Prosto, u istoriji tenisa nezapamćena je takva dominacija jednog igrača na nekom turniru kao što je Rafina na Rolan Garosu. On je već sada „viđen“ kako poslednjeg dana podiže još jedan, 14. trofej i time postaje apsolutni rekorder sa 21. grend slemom u karijeri. Time bi pobegao Đokoviću na tri razlike. A, to je mnogo. Jer, nije osvojiti grend slem isto što i polje preći. Niti srpski as postaje mlađi kako vreme prolazi. Zato je levorukom velemajstoru sa Majorke apsolutni imperativ da odbrani svoju kuću, još jednom osvoji Pariz i odlepi se kao teniser sa najviše grend slem pehara u istoriji.

Ali, cela priča bi dobila potpuno drugačije boje ako bi se trofej našao u rukama Novaka Đokovića. Prvo, postao bi prvi teniser koji je svaki grend slem osvajao makar po dva puta. Drugo, oduzeo bi Nadalu „njegovu kuću“ i izvesno za još dosta nedelja produžio vladavinu na vrhu ATP liste.

Najvažnije, Đoković bi prišao Rafi i Rodžeru na jedan grend slem pehar zaostatka, pa bi na Vimbldon išao kao prvi favorit, kao branilac titule, sa prilikom da već u Londonu i on dođe do 20. trofeja. I bio bi apsolutni favorit da već u 2022. godini postane samostalni vladar tog rekorda. Da mu ne nabacujemo odmah i US open...

Dakle, pehar Rolan Garosa ove godine ima „milion“ tona. Teži je nego ikad. I za večitog šampiona Nadala i za prvog izazivača Đokovića.

Da li bi još neko mogao da se umeša u borbu za titulu? Rodžer Federer sigurno ne, male su šanse i da dočeka meč sa Novakom Đokovićem u projektovanom četvrtfinalu, jer je Švajcarac van forme, a šljaka mu je ionako najmanje omiljena podloga.

U drugom delu žreba je Dominik Tim apsolutni favorit, pogotovo što je već dolazio do finala, međutim, Austrijanac je imao dugu pauzu, psihološke probleme zbog kojih je odložio reket na neko vreme i teško je proceniti u kakvom stanju stiže u Pariz. A, Danil Medvedev? Teniser broj dva na ATP listi? Nikada u karijeri nije dobio ni jedan jedini meč na Rolan Garosu! Rus mrzi šljaku i to javno govori. Ako dođe do trećeg kola, biće kao da je uzeo pehar.

Obrni-okreni, svet će i ove godine gledati ka Parizu sa željom da ponovo gleda okršaj teniskih gladijatora Đokovića i Nadala. Sada je idealna prilika da sa palcem nagore srpski as izađe iz koloseuma...

