Mnogi bi rekli – sudar generacija. Rekli bi, borba sadašnjeg teniskog kralja i onog koji će to sigurno biti u budućnosti.

Uvodne reči koje zvuče nekako poznato. Da, bile su gotovo u dlaku iste pre godinu dana kada su se u finalu Australijan opena sreli Novak Đoković i Dominik Tim. Posle velike borbe u pet setova, posle velikog obrta, rekorder melburnškog grend slema je podigao svoj osmi trofej u tom gradu.

A, opet, ako je suditi po najavama svetskih medija, po rečima stručnjaka, ispada da Medvedev gotovo kao favorit ulazi u meč sa Đokovićem. Rus je u fantastičnoj formi, ima 20 pobeda za sobom, poslednji meč je izgubio 30. oktobra u Beču od Kevina Andersona. Nakon toga je napravio sjajan niz u kojem je kao recke upisao i Đokovića, Nadala, Tima, Zvereva, Švarcmana, Rubljova...

Kvota na Novaka Đokovića protiv Danila Medvedeva je 1,90

Osvojio je Medvedev završni masters u Londonu, na to je dodao osvajanje ATP kupa bez poraza i evo, stigao je do finala Australijan opena. To je njegovo drugo grend slem finale, prvo je izgubio pre dve godine na US openu od Rafaela Nadala u pet setova.

Vrlo zanimljiv podatak: ukoliko pobedi i osvoji trofej, kao i 2.000 bodova za šampiona, Danil Medvedev će od ponedeljka biti drugi teniser sveta. Preskočiće na ATP listi Rafaela Nadala. Pa i ovako mu se primakao na samo 115 bodova.

Mnogo je aduta na reketu momka iz Moskve, koji odavno svakim gestom pokazuje samo duboko poštovanje prema Novaku Đokoviću.

Ali, niko ne sme da zaboravi da je na drugoj strani terena osmostruki šampion Australijan opena. Rekorder po broju osvojenih trofeja. Teniser koji nikada nije izgubio finale u Melburnu. Čije teniske i mentalne snage, dubine iz kojih može da izvuče još koji gram moći kada se čini da jednim kolenom dodiruje pod, niko ne može da sagleda.

Bio povređen ili ne, Novak Đoković je uvek favorit na Australijan openu. Njemu je Rod Lejver arena kao majka Gea za mitskog Anteja, čim stane na nju dobije posebnu moć.

Jedan veliki cilj za 2021. godinu Đoković je već ostvario. On će 8. marta postati rekorder u istoriji tenisa kao najdugovečniji vladar svetske liste, a već sada je obezbedio da dosadašnjeg vlasnika tog rezultata, Rodžera Federera, prebaci za četiri nedelje.

Trofej u Melburnu bio bi za Novaka sjajan start ka cilju broj 2. A, to je da dostigne Federera i Nadala po broju grend slemova. On će u nedelju pre podne pojuriti svoj 18. pehar dok njegova dva velika rivala imaju po 20. Kada bi im se primakao na dva razlike, sa tri grend slema koji tek dolaze u 2021. godini, Đoković bi imao realne šanse da se već do kraja sezone izjednači sa Rodžerom i Rafom. A, to bi bio još jedan krupan adut u velikoj debati ko je Najveći svih vremena (GOAT).

Jer, da se ne lažemo, osim olimpijskog zlata koji je Novakov još jedan veliki san za ovo leto, sve ostalo se svodi upravo na priču o rekordima i zvanju GOAT-a. Davno je Đoković prestao da broji zarađeni novac, srebrnih pehara i “tanjira” se dovoljno naosvajao, ostalo je do kraja karijere da juri upravo to – zvanje Najvećeg. Kada se sva trojica najbolih tenisera u istoriji ove igre povuku, jedno ime će sijati na stepeniku iznad ostalih.

Za Novaka Đokovića je Danil Medvedev najteži mogući protivnik u Melburnu danas. Ne bi to bio Nadal da je došao do finala, jer on u Melburnu pogotovo poslednjih godina nije imao ni šansu protiv srpskog asa.

Medvedev je taj koji je u naletu, koji je u punoj snazi, gladan uspeha, žedan prvog grend slema. A, ima i dobar skor sa Đokovićem. Iako Novak ima pobedu više (4:3), od četiri poslednja duela, Rus je dobio tri.

Ali, gladan je i Đoković. I te kako je gladan. Na US openu ga je neverovatni splet okolnosti sprečio da osvoji trofej. Na Rolan Garosu je u finalu uhvaćen na pogrešnoj nozi i dobro je potučen. U međuvremenu je i blaćen sa svih strana, kritikovan, vređan, omalovažavan. Iako često deluje na terenu da je hladan kao led – znamo ga. Gori u njemu sve da još jednom pokaže svima da je stena. Da mogu da probaju da ga lome, ali da ga slomiti neće.

Visoko podignuti pehar na centru Rod Lejver arene bi naterao sve da ponovo ućute na neko vreme i samo se naklone teniskom kralju.