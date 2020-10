Poljski fenomen ili američka Ruskinja, tinejdžerka ili vladajuća šampionka Australijan opena, 54. na planeti ili šesti reket sveta - Iga Švjontek ili Sofija Kenin? Koliko samo pitanja pred finale Rolan Garosa u konkurenciji dama, koje se igra danas na stadionu Filip Šatrije, po oblačnom i prohladnom vremenu (15.00).

Švjontekova osim trofeja ima priliku da postane prva Poljakinja sa Grend slemom u rukama i prva dama koja je osvojila Otvoreno prvenstvo Francuske bez izgubljenog seta još od Žastin Enan 2007. godine. I sve to bi bio ozbiljan podvig, jer je do pre samo dve godine igrala na juniorskom turniru u Parizu, gde je podigla titulu u dublu sa Keti Meknali.

Poljska tinejdžerka je tokom svoje kratke karijere bila vrlo otvorena prema radu sa sportskim psiholozima. Iga je svesno i racionalno radila na tome kako da upravlja pritiskom i živcima, sve u službi dostizanja visina u belom sportu. Ranije na turniru, devojka iz Varšave rekla je da je srećna što prošle godine nije napravila veliko finale jer jednostavno ne bi mogla da podnese stres i psihički disbalanas. Trebalo joj je vremena da odraste, sazri i deluje da je sada spremna, odnosno da joj ovaj nivo pripada.

Pred start Rolan Garos Iga je imala samo 36 mečeva u glavnom žrebu VTA-a, a sve je odigrala u poslednjih 21 mesec. Za Švjontekovu je Rolan Garos veliki skok napred. Izborila je svoju prvu Top 5 pobedu, prvo slem četvrtfinale, polufinale i sada premijerno finale. Danas će probati da uradi ono što je Jelena Ostapenko učinila pre tri godine u Parizu, da prvi pehar u karijeri bude - ni manje, ni više - Rolan Garos.

Ako pre 12 meseci nije mislila da je spremna, kakva je sada situacija?

"Osećam da sam spremna. Takođe se osećam kao da ne moram da pobedim. Prilično sam dobro sa oba scenarija. Samo ću se usredsrediti kao da je to još jedan meč. Osećam da pritisak nije na meni. Trenutno uživam u tome što sam ostvarila sjajnu seriju u singlu. Ako pobedim, biće to ludilo. Ali kao što sam rekla, iako oko mene vlada haos, kada izlazim na teren, osećam se kao da mi je um zaista čist. Biću dobro bez obzira na sve", istakla je Švjontekova.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Za Kenin, današnji okršaj predstavlja priliku da dostigne prekretnicu često rezervisanu za velikane. Mogla bi da postane prva Amerikanka od Serene Vilijams koja je osvojila dva velika turnira u jednoj sezoni i prva dama stara 21 godinu koja je pobedila na dva Grend slema u godini od 2003. godine, kada su Serena Vilijams i Žastin Enan podelile glavna takmičenja. Kenin takođe može da zacementira svoj status među američkim šampionima, pridruživši se Nensi Riči, Bili Džin King, Kris Evert, Martini Navratilovoj, Dženifer Kaprijati i Sereni Vilijams kao 7. igračica iz SAD koja je podigla Kup Suzan Lenglen.

"Osećam da su ljudi posle Australije počeli da me upoznaju. Osetila sam malo veći pritisak. Održavanje ovog nivoa i igranje sjajnog tenisa sada je zaista posebno. Sada mislim da ljudi očekuju dosta od mene. Poštuju me i srećna sam, jer poštovanje nije lako dobiti, a može brzo da se izgubi. Želim da nastave da me poštuju", rekla je Kenin.

Parisko finale biće prvo između dva igrača ne starija od 21 godine od Otvorenog prvenstva Australije 2008. godine, u kojem su se borile Marija Šarapova i Ana Ivanović, i prvo na Rolan Garosu od 2003. u kojem su boj vojeval Enan i Klajters. Obe teniserke će želeti da igraju svoj način agresivnog tenisa. Švjontek je do finala stigla tako što je pogodila 150 vinera i 110 neiznuđenih grešaka, dok je Keninova ostvarila 194 vinera i 169 neiznuđenih grešaka. Brojevi su neuravnoteženiji za Kenin, čiji bekhend ostaje veliko oružje, dok forhend može da bude problem. Kenin je imala 99 bekhend i 82 forhend vinera, ali je ispalila 80 neiznuđenih grešaka iz forhenda u poređenju sa 66 iz bekhenda.

Četvrti nosilac Sofija Kenin i Iga Švjontek nikada ranije nisu igrale kao profesionalke. Međutim, sukobile su se jednom u konkurenciji juniorki, takođe na Rolan Garosu, u trećem kolu ženskog takmičenja 2016. godine. Poljakinja je tada imala 15 godina i kvalifikovala se za svoj prvi juniorski Grend slem, uznemirila je tada 17-godišnju Amerikanku sa 6:4, 7:5 pre nego što je poražena u četvrtfinalu.

Interesantno, Švjontekova je prva teniserka rođena 2001. ili kasnije koja je stigla do Grend slem finala, a ujedno je i najniže rangirani finalista Rolan Garosa od nastanka rang-liste 1975.

Plasman u finale omogućiće Švjontekovoj veliki skok na listi najboljih igračica. Sa 54. pozicije otići će na 24. sledeće nedelje, a ukoliko podigne pehar i na 17. Kenin je trenutno šestoplasirana, a potencijalno osvajanje Rolan Garosa dovelo bi je do 3. mesta, najboljeg rejtinga u karijeri.

ROLAN GAROS - FINALE (Ž)

Subota

15.00: (1,60) Švjontek - Kenin (2,19)

*** kvote su podložne promenama