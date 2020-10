Malo ko je, a posebno on sam očekivao da doživi ovako težak poraz u finalu Rolan Garosa. Rafael Nadal je odigrao odlično, ali se sa strane čini ipak da je porazu najviše kumovao sam Novak Đoković veoma slabom igrom. I za njegaove kriterijum pre svega potpuno „beskrvnom“. Srbin ipak izdvaja strahovit nastup Španca koji je do 13. Kup musketara došao bez izgubljenog seta.

„Nema šta tu mogo da se priča, Rafa je jednostavno bio bolji. Igrao je taktički perfektno i istina je ako kažem da me je totalno izenadio kako je od početka prišao meču. Mislim da sam mogao bolje u prva dva seta, ali kvalitet tenisa koji je postigao je bio neverovatan, igra je savršen meč. Imao sam prilike da u trećem setu malo promenim stvari ali je on kompletno zaslužio pobedu.“ smatra Đoković, „Neverovatno je njegovo postignuće, to što je 13 puta osvojio Rolan Garos, a izgubio za sve to vreme samo dva meča. Ne znam stvarno, neverovatno! Duboko mu se divim za sve šta je sve postigao, a naročito ovde. On je veliki šampion bez obzira u kakvim uslovima se igra, što je pokazao i danas.“

Iako je delovao odsutno na terenu, delovalo je čak kao da ne shvata važnost situacije i samog meča, Novak Đoković tvrdi da je bio poptiuno spreman i da nije bilo nikakvih problema pre susret.

„Osećao sam se potpuno spremnim za ovaj meč, ali sam poražen danas od savršenog tenisera. Ne znam kako bih objasnio drugačije ovaj rezultat. Bukvalno mi ništa nije dao, sve se na kraju svelo na njegovu neverovatnu defanzivu. Pokušao sam da skraćujem poene, da igram direktno. Udarci koji bi protiv ostalih igrača bili vineri, on je uspevao da vraća duboko u moj deo terena, tako da sam morao da počinjem poene od početka. Pokušao sam da napravim taktičke varijacije sa više drop-šotova nego inače, ali je bio spreman. Stalno je bioao idealnea udarce. Bio je to jedan od onih dana kada samo mogu da kažem: Svaka čast Rafa!“, jasan je prvi reket sveta.

Sledeći turnior srpskog asa je ATP 500 takmičenje u Beču koje startuje 24. oktobra.