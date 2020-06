Poruka iz Sarajeva: Novaka svi volimo jer je skroman i ne ponaša se kao zvezda

Dok se uveliko priprema spektakularni početak "Adria Tour" u Beogradu, od 12. do 14. juna, šlag na tortu regionalnog sportskog događaja biće egzibicioni meč između Novaka Đokovića i Damira Džumhura u Sarajevu 5. jula. Najbolji teniser planete protiv prvog reketa Bosne i Hercegovine sastaće se u gradu na Miljacki, što će biti istinski ugođaj za sve ljubitelje "belog sporta".

Već sada od svih krajeva BiH svakodnevno stižu brojni upiti za ulaznice i za detalje tog meča, raste euforija, iako je ostalo više od mesec dana do egzibicije u Sarajevu. Takav odnos javnosti prema Novaku i celom "Adria Tour" je nešto sasvim prirodno, smatra Džumhur, teniser čiji je najbolji rang bila 23. pozicija na ATP listi.

"Ljudi u Sarajevu, i u celoj Bosni i Hercegovini, zaista vole Novaka. Čim je izašlo u medijima da postoji šansa da Đoković dođe, znam koliko je to pažnje izazvalo. Ljudi su poludeli za tim, samo o tome pričaju. Jako veliki broj poruka sam dobio, a nekoliko stotina ljudi mi je tražilo ulaznice. Drago mi je da dolazi i nadam se da ćemo sve organizovati i dočekati onako kako zaslužuje svetski broj jedan, a to je na najvećem nivou. Biće to poseban trenutak za sve ljude iz Bosne i Hercegovine i za Sarajlije, jer nam dolazi jedan od najboljih sportista svih vremena. Biće to idealna prilika da vide Novaka uživo. Siguran sam da će to biti pravi sportski spektakl", govori Džumhur.

Damir otkriva da je Đoković želeo da organizuje veliki regionalni humanitarni projekat i pre "Adria Tour" događaja.

"Novak je imao nameru i u proteklom periodu da se organizuje nešto za ceo region, gde bi učestvovali najbolji teniseri, fudbaleri, košarkaši, sportisti sa ovih prostora. Nažalost, bilo je skoro nemoguće naći termin koji svima odgovara. Ipak, iako je to ostalo za neki drugi put, Đoković je sada pokrenuo "Adria Tour", što je izuzetna stvar. Ovo je možda i jedino vreme u našim karijerama kada možemo ovako nešto da organizujemo, i lepo je sa njegove strane što je pokretač svega. Drago mi je da će napokon da se nešto tako ostvari, a posebno mi je drago što ću biti u prilici da odigram meč sa Novakom u gradu u kojem sam rođen i gde živim".

Đoković i Džumhur se poznaju već šest godina, i često treniraju zajedno.

"Upoznali smo se i prvi put pričali 2014. kada sam igrao treće kolo Australijan opena protiv Berdiha. Od tada kreće naše druženje koje smo kasnije intenzivirali, posebno kako sam dolazio ka vrhu, prvo u top 100, pa u top 50. Često smo trenirali zajedno, dva puta smo igrali jedan protiv drugog na ATP turu, imali smo ove godine zajedničke pripreme u Dubaiju. Imam jako lep odnos sa njim. Postavlja se kao da nije zvezda, i to svi volimo kod njega. Mislim na to što je stvarno prava raja, kako mi iz Sarajeva kažemo, i to je njegova najveća vrlina. Izuzetno je skroman, želi da pomogne svim igračima, momcima iz Srbije, Hrvatske, meni, i to cenimo".

Damir je period tokom korone proveo u Beogradu, gde je trenirao kada god je bio u prilici.

"Pre nego što su se granice zatvorile razmišljao sam da li da se vratim u Sarajevo ili da ostanem u Beogradu, i mislim da sam doneo dobru odluku. Iako je ovde više bilo karantina nego tamo, imao sam nekih opcija, kada nije bio policijski čas, da odem na privatni teren i treniram, pošto su svi teniski klubovi bili zatvoreni. Od kuće sam radio fizički koliko sam mogao, trčao sam, vozio bicikl, i kondiciono sam se dobro osećao. Igrački nisam mnogo izgubio, možda sam čak malo i napredovao, iako to čudno zvuči. Odigrao sam već i nekoliko mečeva, kao što je bio slučaj na nedavnom humanitarnom turniru na Kalemegdanu, gde je igra bila sasvim zadovoljavajuća. Mečevi su bili dobri i možda nam je svima malo godila ta pauza. Sada vredno treniram i spreman sam da igram takmičarske mečeve", ističe Džumhur.