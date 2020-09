Šest punih godina samo su stari lavovi osvajali grend slem trofeje u tenisu. Novak Đoković, Rafael Nadal, Rodžer Federer, Endi Mari i Sten Vavrinka su podizali šampionske pehare.

Poslednji koji nije iz tog kruga, a da je došao do trofeja, bio je Marin Čilić, koji je napravio senzaciju na US openu 2014. godine. I evo, šest godina kasnije, ponovo u Njujorku, svet će dobiti novog grend slem pobednika, kojem će to biti prvi „mejdžor“ u karijeri.

Od sinoć je taj krug kandidata sužen na četvoricu igrača. Favorit broj jedan je Dominik Tim, koji je treći teniser sveta, a njegov rival u polufinalu biće Danil Medvedev, peti igrač planete, koji bi u slučaju da osvoji titulu došao na četvrto mesto, preskočio bi Rodžera Federera.

Tim je u četvrtfinalu preslišao Aleksa de Minaura sa 3:0 u setovima (6:1, 6:2, 6:4) i pokazao još jednom da je u top formi. Austrijanac je do sada izgubio tri grend slem finala, dva na Rolan Garosu od Nadala i jedan u Australiji od Đokovića, tako da mu je ovo šansa karijere da se upiše u krug besmrtnika.

Danil Medvedev je pre godinu dana bio blizu prvog grend slema, jer je igrao finala upravo US opena. I propisno je namučio Rafaela Nadala, izgubio je tek u pet setova. I on je u sjajnoj formi, lako je prošao zemljaka Andreja Rubljeva sa 3:0 (7:6, 6:3, 7:6). I njemu je ovo prilika „sad ili nikad“.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

A, šta tek reći za drugi deo kostura, koji će dati drugog finalistu. Tu je još jedan mladi lav – Aleksandar Zverev. Njemu je ovo polufinale, uz ono u Melburnu ove godine, najdalji domet na grend slemovima. Rival će mu biti Pablo Karenjo Busta, koji je imao sreću što je Novak Đoković eliminisan sa turnira, a onda je tu svoju srećnu zvezdu naplatio pobedom protiv Denisa Šapovalova u pet setova: 3:6, 7:6, 7:6, 0:6, 6:3.

Španac je 2017. godine bio polufinalista US opena, to mu je najveći uspeh na nekom od četiri najveća turnira i sada je taj rezultat ponovio. Korak ga deli od borbe za trofej. Sa 29 godina Karenjo Busta je najstariji od četvorice preostalih igrača u Njujorku.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

U svakom slučaju, pisaće se istorija u Velikoj jabuci. Ko zna kada će se ponoviti polufinale bez Đokovića, Nadala, Federera...