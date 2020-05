Proradio Đokovićev fond: Legle prve uplate teniserima

Iako već dva meseca profesionalni tenis čeka na vest o povratku kojeg neće biti najkraće do početka avgusta, prvi reket se nije odmarao u karantinu već je radio za opštu korist. To jest za najugroženije kolege.

Na inicijativu Novaka Đokovića, ali i uz podršku Rodžera Federera i Rafaela Nadala formiran je Fond za pomoć igračima čija je jedina funkcija da teret krize nastale usled pandemije ne ponesu samo oni najslabije plasirani, to jest najsiromašniji, već cela organizacija. Zato je dogovoreno da igrači iz Top 100 daju određeni prileg za fond iz kog bi se onda pomagalo igračima plasiranim između 101. i 500. mesta na ATP listi, tj. 51. - 175. za dublove. Uslov je i da nisu zaradili više od četvrt miliona dolara od turnirskih nagrade u poslednjih 12 meseci.

Većina niskorangiranih tenisera ionako jedva sastavlja kraj sa krajem i na ovu inicijativu gledaju kao na spas od gladi. Bukvalno, pošto nemaju načina da zarade za život dok turniri ponovo ne počnu da se igraju. I ona je proradila, fond je počeo da raste i danas su sele prve uplate - po 4.325 dolara. Najavljena je još jedna isplata u narednom periodu, ali datum još nije utvrđen.

Deo javnosti, ali i Noletovih kolega nisu podržali ovu inicijativu, iako je cilj čisto humanitarni. Da ne navodimo imena, ali to su uglavnom momci iz moćnih, uređenih država koji uvek očekuju da probleme sredi neka insistucija. To se tamo naravno i radi, te im ne treba zameriti na zabludi, ali kada je neko kao srpski as stigao iz zemlje u kojoj institucije jednostavno ne funkcionišu, dobro zna kako je to biti ostavljen na cedilu. A upravo to se dogodilo teniserima koje je on tako uspeo ipak da zaštiti sa pozicije predsednika ATP saveta igrača.

Pored ovoga Đoković je preko svoje fondacije koja se uglavnom bavi ulaganjem u edikaciju najmlađih stanovnika Srbije, tokom najžešćeg vala pandemije uplatio milionske sume za pomoć obolelima u Italiji, Španiji, ali i našoj zemlji.