Drugi reket Srbije, Dušan Lajović uspešno je započeo takmičenje na mastersu u Rimu plasiravši se bez većih problema po prvi put u karijeri u drugo kolo glavnog žreba. Srpski teniser je slavio protiv kvalifikanta iz Španije Alehandra Davidovič Fokine nakon sigurne igre bez izgubljenog seta sa 6:4 i 6:4.

U oba seta Lajović je bio taj koji diktira tempo, izuzev pri samom kraju meča, opravdavši tako ulogu favorita. Ovo je ujedno prvi njegov trijumf u glavnom žrebu ovog turnira, ali i u nastavku prekinute teniske sezone, pošto je u protekla tri slučaja gubio. Bolji od njega na startu Sinsinati mastersa bio je Španac Pablo Karenjo Busta, na US openu odmah ga je zaustavio Belorus Jegor Gerasimov, a u Kicbilu kvalifikant Janik Hanfman. Mora se priznati i da srpski as nije imao sreće sa protivnicima pošto su i Busta i Nemac Hanfman u izuzetnoj formi, te je prvi stigao do četvrtfinala US opena, istina uz veliku "pomoć" Novaka Đokovića, a drugi se prošle sedmice probio do finala turnira u austrijskim Alpima gde je poklekao nakon tri seta borbe sa Miomirom Kecmanovićem.

Naredni protivnik Dušanu Lajoviću za osminu finala takmičenja u Večnom gradu će biti pobednik meča između Kanađanina Miloša Raonića i Francuza Adrijana Manarina.