Kada je Miomir Kecmanović imao prednost od dva seta i 2:2 u rukama na početku trećeg, izgledalo je da Lasla Đerea ništa ne može da spasi eliminacije sa Rolan Garosa već u drugom kolu. Umesto Kecmanovićeve pobede za realna dva sata, dobili smo potpuno ludu tenisku predstavu u kojoj se dogodio najveći mogući preokret! Đere je prošao put kojim se ređe (ili žargonski đere) ide, pružio je gledaocima u Parizu potpuni užitak za slavlje posle tri i po sata po setovima 4:6, 4:6, 6:3, 6:2, 6:3.

Napravio je 55. teniser sveta još jedan značajan podvig jer je prvi put u karijeri dobio Kecmanovića u direktnom sudaru. Nikada mu dosad u profesionalnim susretima nije uzeo ni set, a danas je smogao snage da posle dva minusa uzme tri i ode dalje! Ovo im je inače bio drugi susret na jednom gren slem turniru iliti prvi posle prvog kola Ju-Es Opena u avgustu 2019. kada je mlađi od dvojice tenisera slavio sa komotnih 3:0.

I danas je bio nadomak toga da “počisti“ sunarodnika i zakaže duel protiv Saše Zvereva, ali je posle četvrtog gema koji je jedva dobio na svoj servis i to posle tri izjednačenja - pao. Pao i više nije mogao da se trgne, da se vrati u život i pokuša da završi susret u svoju korist. Baš posle tog četvrtog gema Đere je prvo rutinski overio svoj servis, da bi u šestom gemu na neverovatnu posvećenost stigao od 0:40 do izjednačenja, prednosti i napokon brejka! Svima je još tada bilo jasno da je Kecmanović u problemu iz kojeg će teško da se izvuče. Bila je to, ispostaviće se, svojevrsna najava njegovog sloma.

Koliko je to zaista bilo tačno najbolje se videlo u sledećem, četvrtom setu, kada je Kecmanović dobio samo jedan od svoja četiri servisa! Krckao je Đere 21-godišnjeg Beograđanina i njegovo samopouzdanje, a kako je vreme prolazilo postajalo je sve lakše. Kecmanović je svoj prvi servis u četvrtom setu prepostuo tek pošto nije uspeo da odbrani četvrtu brejk loptu Posle toga je usledio maratonski četvrti gem na koji je Kecmanović uspeo da dobije u svoju korist i tada se na momenat učinilo da bi mogao da se vrati, ali je posle toga – opet pao. Prepustio je već svoj naredni servis, posle čega je Đere rutinski rešio četvrti set do kraja, a zatim i peti! Rutinski je to delovalo jer i kada je Kecmanović uspeo da ribrejkom vrati Đereu za oduzeti servis u trećem gemu, nije se činilo da bi mladi teniser mogao da okrene meč u svoju korist. Videlo se to po tome što je Đere bez problema uzeo sedmi, a onda i deveti gem na protivnikov servis kojim je stavio tačku na pobedu čime je izjednačio najbolji plasman u karijeri na Rolan Garosu. O statistici meča dovoljno govori to da je Đere isti završio sa 65 vinera i 56 grešaka, dok je Kecmanović imao 31 direktni poen i 44 pogrešnih udaraca.

Sada kratki predah, pa šesti nosilac na Rolan Garosu - Saša Zverev.