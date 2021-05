Rafael Nadal koji će u Rimu pokušati da osvoji desetu titulu iznenadio je sve ljubtelje tenisa i pre nego što je odigrao meč prvog kola sa Janikom Sinerom (sreda). Iizrazio je neodlučnost o tom da li će se pojaviti u Tokiju na Olimpijskim igrama.

"Ne znam još. Iskreno, ne mogu da dam jasan odgovor, jer ni sam ne znam. Ne znam taj deo svog kalendara. U normalnim okolnostima, ne bih bez razloga propustio Igre, naravno. Svi znaju koliko mi je važno to takmičenje. Ali u ovakvim okolnostima, međutim, nije mi jasno. Videćemo šta će se dogoditi u narednih nekoliko meseci, treba da organizujem raspored. Obično znam svoj raspored od 1. januara do kraja sezone. Ali ova godina je drugačija. Moramo da budemo fleksibilni i prilagodimo se svemu onom što se dešava", rekao je Nadal na konferenciji za medije.

Takođe se osvrnuo i na sve veći pritisak novih generacija čiju bi jačinu veliki trio koji čini sa Novakom Đokovićem i Rodžerom Federom mogao da oseti već na predstojećem Rolan Garosu.

"Dolazi nova generacija koja je dobri, dok mi imamo 34, 34 i 39 godina. Ta smena je nešto uobičajeno, događa se čitav život. Čovek mora da bude spreman da to prihvati, videćemo šta će se biti za tri ili četiri nedelje. Nadam se da neće biti promena", kroz smeh je odgovorio Rafa, "Ali svašta može da se desi. Zdravorazumski, starimo, ne možemo zauvek da budemo najbolji. Ne volim da krijem istinu. Ne igramo iste turnire kao ranije, pa je normalno da se posle skoro 20 godina na terenu pojave nove generacije i počnu da osvajaju turnire. Pobedili smo u većini grendeslemova u poslednjih 19 godina, pa sam spreman da na miru da prihvatim (smenu generacij). Naravno, nastaviću da se borim. Za tri nedelje je grand slam koji bih voleo (ponovo) da osvojim, pa se nadam da ću u Parizu igrati dobro."

Rafa je došao u Rim posle kiksa na Mastersu u Madridu gde ga je u četvrtfinalu pobedio Aleksandar Zverev.

"U Madridu je bilo sjajno, ali u tom meču sam odigrao nekoliko loših gemova u prvom setu i sve se završilo u suprotnom smeru. Mislim da sam u madridu igrao svoj najbolji tenis posle dugo vremena. Ovde ću morati ponovo da se prilagodim uslovima. Treba mi malo vremena, ali zadovoljan sam kako se stvari odvijaju. Sutra će biti težak debi, jedan od najtežih mogućih, protiv Sinera. U svakom meču pokušavam da pružim sve od sebe, bez obzira na protivnika, trudim se da igram dovoljno dobro da pobedim. Ponekad se to dogodi, a ponekad ne, to je ono što je sport. Sutra moram da igram dobro, naravno. Znam da je Janik odlilan i da će biti motivisan. Srećan sam što sam se vratio u Rim, mesto koje vrlo dobro znam i za koje me vežu sjajna iskustva", dodao je Nadal.