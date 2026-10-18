Rafina bajka bez srećnog kraja, Fokina odneo titulu
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Vreme čitanja: 1min | ned. 18.10.26. | 13:24
Stariji Španac osvojio prvi masters trofej
Bajka Rafaela Hodara u Šangaju nije imala srećan kraj. Nova nada španskog tenisa ostala je bez titule u svešpanskom finalu. Alehandro Davidovič Fokina je osvojio prvi masters pehar u karijri.
Stariji Španac je bio bolji u tri seta – 1:6, 7:6, 6:4. Iako je očajno počeo meč i prvi set izgubio glatko, za samo 27 minuta, Davidovič Fokina je uspeo da se smiri, da se pribere i da u nastavku meča dođe do pobede, do najznačajnijeg trofeja u karijeri.
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Pre ove pobede Davidovič Fokina je osvojio samo dva turnira u karijeri, oba iz kategorije 250. I to oba ove godine: u Majorki i u Čengduu. Trijumf u Šangaju doneće španskom teniseru skok na 13. mesto ATP liste, što će mu biti najbolji rejting u karijeri.
Rafael Hodar je takođe odigrao turnir karijere, koji će mu doneti skok na 11. mesto svetske liste, što će i njemu biti najbolji rezultat otkako igra tenis. Mlađi Španac sada ima realnu šansu da se bori za plasman na završni masters u Torinu, pošto je u toj trci na devetom mestu, odnosno osmom ako se ne računa Janik Siner, koji je zavrio sezonu. Iza Hodara su De Minor i Đoković.