Rafina bajka bez srećnog kraja, Fokina odneo titulu

Bajka Rafaela Hodara u Šangaju nije imala srećan kraj. Nova nada španskog tenisa ostala je bez titule u svešpanskom finalu. Alehandro Davidovič Fokina je osvojio prvi masters pehar u karijri.

Stariji Španac je bio bolji u tri seta – 1:6, 7:6, 6:4. Iako je očajno počeo meč i prvi set izgubio glatko, za samo 27 minuta, Davidovič Fokina je uspeo da se smiri, da se pribere i da u nastavku meča dođe do pobede, do najznačajnijeg trofeja u karijeri.