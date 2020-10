Ništa od današjeg derbija dana na ATP turniru u Antverpenu između Miloša Raonića i Grigora Dimitrova. Dva asa sa Balkana trebalo je u okviru četvrtfinala da se odmere šesti put, ali do susreta ipak neće doći.

„Krivac“ za to je Kanađanin rodom iz Podgorice pošto je primoran do odustane zbog povrede. Zvanično ima problema sa abdominalnim mišićem, što nije naivno i traži mirovanje i višesedmični oporavak u zavisnosti od stepena povrede. Raoniću je ovo ujedno i poslednji turnir sezone, pošto se nije prijavio za naredne, te mu sledi rekovalescencija do decembra.

(1,20) DE MINOR – DŽIRON (5,80)

Naredni protivnik bugarskom teniseru će biti pobednik meča između mladog Australijanca Aleksa de Minora i američkog kvalifikanta, Markosa Džirona. Turnir u Antverpenu je ATP 250 kategorije, igra se na tvrdoj podlozi u hali za nagradni fond od 394.800 evra. Prošle godine titulu je osvojio Endi Mari.