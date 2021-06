Osvajanjem ATP turnira iz serije 250 u Lionu, Stefanos Cicipas pokazao je da spremno dočekuje Rolan Garos. Sada rezultatima na otvorenom prvenstvu Francuske pokazuje da nema nameru da inferiornim rivalima daje bilo kakvu nadu. Posle domaćeg takmičara Žeremija Šardija, istim rezultatom 3:0 () nastradao je i 103. teniser sveta Pedro Martinez.

Meč su obeležile brojne neiznuđene greške na obe strane - Cicipas ih je napravio 30 na 45 vinera, Španac 32, dok je poslao 28 neodbranjivih loptica u polje rivala. Već na osnovu broja grešaka jasno je da ovo nije bilo idealno izdanje Grka. Nije funkcionisao ni početni udarac, a to se jasno vidi kroz 15 brejk šansi od kojih je Španac realizovao četiri.

U prva dva seta Martinez je prvi stizao do brejka, ali je već u narednom gemu Grk uspevao da uzvrati, a do kraja još jednom oduzimao servis rivalu. Treći, ispostavilo se i odlučujući period igre bio je noćna mora za servere. Od ukupno devet gemova, u šest su viđeni brejkovi. Cicipas je dva puta oduzimao servis Martinezu, poveo sa 4:1, a do kraja seta teniseri su uzimali gemove isključivo na protivnički servis što je odgovaralo Grku za plasman u treće kolo.

Tamo će mu protivnik biti Džon Izner koji je nešto ranije, takođe u tri seta eliminisao Filipa Krajinovića.