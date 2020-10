Druga sedmica ovog, specijalnog jesenjeg “kovid” Rolan Garoau je pred nama i odmah sledi meč Novak Đokovića sa veoma opasnim protivnikom.

DANAŠNJI RASPORED MEČEVA

Karen Hačanov je več godinama u Top 20 ili čak Top 10, ali poslednje dve sezone kao da je “povukao ručnu”. Kada se očekivalo da eksplodira, on je - implodirao. Ruski as bez sumnje pripada teniskoj eliti, ali kao da je sve dalje od nje kako vreme prolazi. Ta njegova gotovo nadljudska snaga je ono što mu danas može doneti, istina veoma teško, veliko slavlje. Tako jake udarce, nažalost nedovoljno “izbrušene” retko ko ima na ATP turu, a teška i vlažna šljaka na glavnom stadionu “Filip Šatrijeu” mu sasvim odgovara. Ali, upravo ta podloga bi mogla da mu napravi problem sa Đokovićem pri servisu, njegovom najjačem oružju. Jer kada su ovakvci uslovi za našeg tenisera kao da nema neuhvaljivog prvog udarca. Uostalom, to pokazuju i rezultati tokom prve sedmice u Parisu pošto je u tri meča izgubio samo 15 gemova.

Ruku na srce, protivnici nisu bili za ozbiljniji respekt, ali danas može biti opasno. Uostalom, tako to ide na najvećim turnirima, niko nije bez mnogo muke stigao do grend slem titule, a Nole juri 18. Ovaj meč osmine finala je njihov peti međusobni, jedinu pobedu Moskovljanin je zabeležio pre dve godine u finalu pariskog mastresa na betonu u zatvorenom. Dakle, dijametralno suprotni uslovi. Ovo im je prvo sučeljavanje na šljaci, a tu je naš as u velikoj prednosti.

“Moraš protiv Novaka dati sve od sebe, ali pritom ostati smiren. Čak i kada gubiš, kada ti ne ide ne smeš gubiti konce igre. Problem će sigurno biti serva pošto su uslovi spori, ali moram verovati u sebe. ”, hrabri se snažni Rus koji je već odigrao u Parizu dva meča po četiri seta.

Pobednik ovog susreta u četvrtfinalu ide na boljeg iz odmeravanja Pabla Karenja Buste i kvalifikanta Danijela Altmajera. Nemac je već prevazišao svoje mogućnosti, tako da se ovde mođe očekivati pobeda 17. nosioca, četvrtfinaliste Rolan Garosa od pre tri sezone.

Pre Đokoviča i Hačanova na centralnom terenu teniskog kompleksa u Bulonjskoj šumi igra se balkanski derbi između Stefanosa Cicipasa i Grigora Dimitrova. Znaimljivo je da će im top biti prvo zvanično odmeravanje,a favorit je mladi Grk. Uz Novaka, Rafu Nadala, Dominika Tima i Andreja Rubljova Atinjanin pokazuje potencijalno šampionsku igru, mada se jedva izvukao nakon velikog preokreta u prvom kolu protiv Katalonca Đaume Munara. Od tada je pakleno solidan i favorit je da se nađe u četvrtfinalu. Ali ne bez velike borbe jer Bugarin takođe igra izvrsno, uslovi mu pogoduju i može se očekivati napeto odmeravanja dve školska jednoručna bekhenda.

ATP ŽREB SINGLA