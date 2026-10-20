Rusedski: Ne otpisujte Novaka, još ima šanse za Torino

Novak je trenutno 11. na listi u ATP trci i u poslednjih nedelju dana na njoj su ga pretekli Aleks de Minor i Rafael Hodar, ali razlike i dalje nisu nenadoknadive, pa će u naredne tri nedelje pasti odluka o tome ko će se kvalifikovati na takmičenje.

Poznato je da je Janik Siner, koji je drugoplasirani u ATP trci zbog povrede završio sezonu, pa će i deveti na listi imati direktan prolaz. Poziciju devet trenutno drži Španac Rafael Hodar sa 3.159 bodova, što je svega 319 bodova više od skora Novaka Đokovića (2.840).

Novak je sebi dao šansu time što će prvi put još od 2011. igrati na turniru Serije 500 u Bazelu, gradu Rodžera Federera. Tamo je bio veoma uspešan, učestvovao je tri puta, osvojio je titulu 2009. godine, a finale i polufinale igrao 2010, odnosno 2011. Dakle, tu je u igri novih 500 bodova i ako Novak bude igrao kao u Pekingu, ima dobre šanse za nove poene.

Uz to, igraće i na mastersu u Parizu, gde je poslednji put igrao 2023. godine, kada je osvojio titulu pobedom u finalu protiv Grigora Dimitrova.

Da Đoković ima dobre šanse za plasman u Torino veruje i bivši broj četiri svetskog tenisa, Greg Rusedski.

"Nikad ne otpisujte Novaka Đokovića. Siner je sada otpao iz igre i iznenada bismo mogli da pričamo, 'Đoković je osvojio Bazel, Hodar je tu, šta se dešava?' Da, Hodar je sebe serijom u Šangaju stavio u pol poziciju, ali Đoković ne zaostaje mnogo. Istorijski, u Parizu je uvek igrao sjajno i osvajao je tamo titule, tako da ga ne smemo otpisivati", kaže Rusedski.

Britanac je takođe uveren da Đokoviću još nešto ide naruku.

"Egzibicija 'Šest kraljeva slema' odložena je za kraj decembra i to nije loša stvar za Novaka, jer nije trebalo da igra do Pariza baš zbog te egzibicije. To je sada dalo dodatnu zanimljivost. Ne otpisujte ga, jer kad on kaže da želi nešto, obično to i uradi", upozorio je Rusedski.

Od Novakovih konkurenata za plasman u Torino ove nedelje nekoliko će ih biti na terenu. Flavio Koboli (peti u trci) i Tomi Pol koji je trenutno na 12. mestu, igraju na ATP 250 u Lionu, dok osmomplasirani u ATP trci Artur Fis i Rus Danil Medvedev igraju u Briselu, odnosno Almatiju.

ATP TRKA (trenutno)

1. Aleksander Zverev 9.150*

2. Janik Siner 7,950

3. Karlos Alkaras 4.600*

4. Ben Šelton 4.480*

5. Flavio Koboli 3.540

6. Danil Medvedev 3,420

7. Frensis Tijafo 3.380

8. Artur Fis 3.325

9. Rafael Hodar 3.159

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10. Aleks de Minor 2.880

11. Novak Đoković 2.840

12. Tomi Pol 2.585

13. Tejlor Fric 2.530

14. Alehandro Davidovič Fokina 2.510

15. Jakub Menšik 2.495

* teniseri koji su obezbedili plasman (Siner ne učestvuje)