Rusija u polufinalu Dejvis kupa: Braća Imer nemoćna protiv Rubljova i Medvedeva

Pomogla je Rusija pre četiri dana Srbiji da nastavi takmičenje u četvrtfinalu, a danas uspela da obezbedi polufinale Dejvis kupa. Sa dvojicom igrača koji se nalaze među pet na ATP listi, Baćuške su jednostavno bile preveliki zalogaj za reprezentaciju Švedske. Prednost Rusiji od 1:0 doneo je peti teniser sveta Andrej Rubljov savladavši Elijasa Imera - 2:1 (6:2, 5:7, 7:6), dok je Danil Medvedev relativno sigurnom pobedom protiv Elijasovog brata Mikaela odveo svoj tim u polufinale i stao na put bilo kakavoj neizvesnosti, odnosno učinio da dubl bude puka formalnost - 2:0 (6:4, 6:4).

Ozbiljan otpor Rubljovu pružio je 171. teniser sveta iako nakon 27. minuta igre nije delovalo da će se zakomplikovati. Toliko vremena je bilo dovoljno petom na ATP lisi da osvoji prvi set u kojem je dva puta oduzimao servis rivalu. Nervoza Rusa osetila se na staru drugog seta kada je dozvolio Imeru da napravi brejk, ali je već u narednom, trećem gemu uzvratio istom merom. Delovalo je da će sedmi gem biti odlučujući jer je tada Rubljov ponovo došao do brejka, ali je Šveđanin eksplodirao u završnici seta. Spasio se u situaciji u kojoj je rival servirao za pobedu, ekspresno uzeo gem na svoj servis, a onda novim brejkom stigao do izjednačenja u setovima.

Pretio je Rubljov u sedmom i devetom gemu odlučujućeg seta, ali ga je rival u sedam navrata osujetio da napravi brejk, te se pobednik iskristalisao nakon taj-brejka. A tamo su ruskom teniseru dva mini-brejka bila dovoljna da zaključi ispit koji je trajao dva sata i 13 minuta.

Vrlo brzo na teren je izašao Danil Medvedev koji se poprilično mučio sa prvim servisom, ali mu to nije smetalo da na kraju za 74 minuta pobedi 94. tenisera sveta. Ubacio je osvajač ovogodišnje US opena tek 30 prvih servisa iz 51 pokušaja, dozvoljavao protivniku da mu oduzima servise i u prvom i u drugom setu, ali je on uzvraćao istom merom kada bi Imer servirao... i to još žešće.

Zanimljivo, u drugom setu je Medvedev sa dva brejka došao do prednosti 3:0, ali nesigurnim izvedbama početnog udarca i brojnim neiznuđenim greškama koliko-toliko vraćao Imera u igru. Na kraju je, kao što je bilo i očekivano, presudio kvalitet ruskog gorostasa. Rusija će se za mesto u finalu boriti sa Nemačkom.