Bivši francuski teniser Fabris Santoro koji danas radi kao televizijski konsultant je uoči finala US opena otvoreno izrazio nadu i želju da Novak Đoković pobedi i ispiše istoriju. Kao i većina je verovao da će se to desiti ali je na kraju ostao iznenađen partijom Danila Medvedeva. Možda i još više iznenađen igrom Đokovića.

U razgovoru za Lekip je analizirao finale i pokušao da nađe razloge senzacionalnog epiloga.

“Pre svega želim da čestitam Danilu koji je odigrao savršen meč od početka do kraja. Ali koliko god da je Novak Đoković mentalno jak sportista, doživeti šansu da osvojite rekordni 21. grend slema i kalendarski grend slem, može da bude previše za bilo koga. Jeste da je on mentalno najjači igrač na svetu, ali je isto tako bio suočen sa džinovskim pritiskom”, rekao je Santoro.

Veruje da je Novak šansu propustio u drugom setu.

“Gubitak prvog servisa ga je ubijao. Nije uspeo da se oslobodi tog pritiska. A povrh svega je Medvedev bio monstruozan na prvih pet servis gemova. Skoro da se nije ni igralo u tim gemovima. Jedina borba je viđena na Novakovim servis gemovima. Pokazao je male vatre u sebi na početku drugog ali su se one ugasile. Zapravo, prva dva seta su rešena na početku. Imao je sjajne prilike za brejk na početku setova ali je napravio neke atipične greške. Pogotovo mislim na promašaje kada je imao otvoren teren. Unervozio se posle toga. Mislim da je više krivio sebe što je izgubio drugi nego prvi set. To ga je izluđivalo. Videlo se to i po slomljenom reketu”.

Odaje prizanje Medvedevu i da je taktički nadmudrio Đokovića.

“Generalno, mislim da je Novak bio nemoćan u svojim taktičkim izborima. Najbolji dokaz za to je igra na mreži: Osvojio je neke poene, ali više puta je bio nemoćan u tom segmentu. Da bi Novak primenio svoju taktiku, morao je da ima više lopticu i više udaraca. Igrala se igra koja Novaku baš i ne odgovara. Medvedev je bio fantastičan, igrao je brzo i nije me iznenadio dobrim udarcima sa osnovne linije. Zapravo sam iznenađen što Novak nije izdržao te razmene. Mislio sam da će u toj igri biti bolji i pronaći šansu. Ali nije… Medvedev je rizikovao na servisu i prilično se oslobodio kako je meč odmicao”, završio je Santoro.