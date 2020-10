Filip Šatrije, najveća teniska „ciglana“ videla je ove subote „gazdu“ lično u savršenom modu. Rafael Nadal je, možda i lakše, zapravo brže nego što se očekivalo slavio u polufinalu Rolan Garosa i u nedelju će se po 13. put boriti za titulu na pariskom grend slemu.

Španski as je u tri seta slavio nad opasnim Dijegom Švarcmanom rezultatom 6:3, 6:3 i 7:6 (0) za nešto više od tri sata igre i tako mu se osvetio za nedavni poraz na rimskom mastersu. Ovo će neverovatnom 34-godišnjem Špancu biti 13. finale pariskog grend slema, a do sada je bio stopostotan podigavši rekordnih 12 Kupova musketara. Posebno je impresivno da je u svih dosadašnjih 13 polufinala RG-a izgubio ukupno tri seta! Ovo mu je 99. trijumf u 101 meču na Rolan Garosu na kom ove godine na putu do finala nije izgubio niti jedan set!

Velika borba nagoveštena je na samom početku prvog polufinala 124. izdanja Rolan Garosa, bitka iz koje je Španac izašao kao pobednik. Rafa je jednostavno bio konkretniji iskoristivši obe brejk pirlike, dok je protivniku dao samo jedan svoj servis gem. Pre svega, Nadal je bio opasan na reternu, a posebno na drugi servis omalenog Argentinca.

Aktuelni vladar pariskog grend slema je prvi došao do prednosti i u drugom setu, što naravno nije ni malo slomilo duh borbenom Jevrejinu iz Buenos Ajresa. Za razliku od mnogih njegovih kolega koji bi se već predali, on je nastavio da prima i zadaje udarce kao grogirani bokser. Ali, hteo on to ili ne, Filip Šatrije je Rafino dvorište, te je i drugi deo meča otišao na konto Španca. Tada je već bilo jasno da Švarcman više nema šta da traži u Gradu svetlosti, a izlaznu kapiju široko mu je otvorio gazda lično. Uspeo je Argentinac da uputi još koji udarac, vrati koji brejk, pokazao je zube, dogurao do taj-brejka ali poraz u tri seta nije uspeo da spreči.

Nadal trenutno ima ukupno 19 titula sa grend slemova, te bi u slučaju da u nedelju slavi sustigao Rodžera Federera na prvom mestu večne liste. Polufinalisti na RG-u ove godine imaju zagarantovanu sumu od 425.500, a finalisti 850.500 evra. Pobednicima Rolan Garosa u singlu sada sleduje 1,6 miliona, naspram 2.300.000 koliko se isplaćivalo 2019. Za drugo mesto u finalu bore se Novak Đoković i Stefanos Cicipas.