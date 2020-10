Ako ste mislili da je ovakav start grend slema nekakav izuzetak, prevarili ste se. Ovo je šesti put u istoriji da meč najvećih teniskih turnira kreće rezultatom 6:0. Ipak, situacija nije nimalo obećavajuća za Novaka Đokovića, s obzirom da je u dosadašnjih pet slučajeva čak četiri dobijao teniser kome je to pošlo za rukom.

Prvi put se to dogodilo davne 1977. godine upravo na Rolan Garosu, kada je Argentinac Giljermo Vilas pregazio Amerikanca Brajana Gotfrida sa 6:0, 6:3, 6:0. Drugi put je to učinio Boris Beker 1989. u finalu Vimbldona protiv Šveđanina Stefana Edberga (6:0, 7:6, 6:4), a onda je to dva puta bio slučaj tokom 2004. godine.

Prvo na Rolan Garosu kada je u argentinskom finalu Giljermo Korija krenuo sa 6:0, 6:3, ali je poražen od Gastona Gaudija sa 3:2, a potom na US openu kada je Federer preslišao Hjuita sa 6:0, 7:6, 6:0.

Dakle, današnji učinak Rafaela Nadala je šesti u istoriji grend slemova, a nije ni izuzetak kada su u pitanju okršaji dvojice tenisera. Španac je prošle godine u Rimu takođe dobio prvi set rezultatom 6:0, a onda sa 2:1 rešio meč.